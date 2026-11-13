3 milyon müşterili banka battı: Esnaf kepenk indiriyor

Küçük bir finans teknolojisi girişimi olarak kurulan ancak kısa sürede devlet emekli maaşlarını ve kamu kurumlarının hesaplarını yöneten dev bir bankaya dönüşen Ueno Bank'a 3 Kasım'da el konuldu. Yaşanan skandalın ardından görevini bankaya yasa dışı çıkar sağlamak için kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Devlet Başkanı Santiago Pena azledildi ve tutuklandı. Paraguay Merkez Bankası bu hafta etkilenen mudilere tasarruflarının bir kısmının iade edildiğini duyursa da piyasadaki güven krizi aşılamadı.

MERCADO 4 PAZARINDA SATIŞLAR DİBE VURDU: İTHAL ÜRÜNLERDE YÜZDE 70 DÜŞÜŞ

Bankaya el konulması ülke genelinde tüketici harcamalarını bıçak gibi kesti. Sektör verilerine göre ithal ürün satan mağazalarda yüzde 70'e varan satış kayıpları yaşanırken, süpermarketlerde başlangıçta yüzde 8 ila 10 arasında gerileme görüldü.

Başkent Asuncion'da 20 hektardan fazla alana yayılan ve yaklaşık 3 bin satıcının bulunduğu Mercado 4 pazarında ise tezgahlar boş kaldı. 1992'den beri pazardan ürün alıp Arjantin sınırında satan Leongino Johnes, "Burası Paraguay'ın kalbi ve şimdi bakın: Hiçbir şey yok. Yıl sonu yaklaştığı için bu durum daha da kötüleşecek" sözleriyle yaşanan durgunluğu özetledi.

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ESNAF DİJİTAL ÖDEMEYİ REDDEDİYOR: "BANKA TRANSFERİ YERİNE SATIŞ YAPMAM"

Pazarda ödemelerin yaklaşık yüzde 70'inin Ueno Bank üzerinden yapılan transferlerle gerçekleştiğini belirten esnaf, yaşanan travmanın ardından dijital ödemelerden tamamen uzaklaştı:

Dijital boykot: Pazarda meyve ve kimyasal madde satan 50 yaşındaki Maria Martinez, "Tam bir kaosun içindeyiz. Banka transferi kabul etmektense satış yapmamayı tercih ederim" dedi.

Nakit sıkıntısı ve yırtık paralar: Giyim satıcısı Rita Gomez ise dijital ödemelerin yerini nakde bırakmasıyla birlikte piyasada yalnızca yırtık banknotların dolaşmaya başladığını, Merkez Bankası'nın yaptığı kısmi iadelerin ise biriken faturalara gittiğini vurgulayarak tezgah kiralarını dahi ödeyemediklerini ifade etti.

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