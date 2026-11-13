ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürmek için hazırlık yaptığı yönündeki iddialarını reddetti.
CENTCOM'dan bir yetkili, İsrail basınında ABD'nin İran'a saldırıları sürdüreceği yönünde yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, söz konusu iddiaları "tamamen spekülasyon" diye nitelendirerek Orta Doğu'daki ABD güçlerinin duruşunda değişiklik olmadığını vurguladı.
İsrail devlet televizyonunun iddiası
İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazırlanılması yönünde mesaj iletildiğini iddia etti.
Haberde, "Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de iletildiği ileri sürüldü.
İsrail devlet televizyonunun haberinde, bölge ülkelerine iletildiği ileri sürülen mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığı yönündeki son açıklamalarıyla çeliştiğine işaret edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.