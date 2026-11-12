Trump'ın İran'a saldırı planına bütçe freni

Senatörler Michael Bennet, Bernie Sanders, Chris Van Hollen ve Tammy Duckworth, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Amerikan halkı net bir şekilde ifade etti. Başkan Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı ve felaketle sonuçlanan savaşı sona erdirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a saldırılarının petrol, gıda ve gübre fiyatlarını yükselttiği vurgulanan açıklamada, saldırılar nedeniyle 20'den fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve bölgedeki sivillerin zarar gördüğü belirtildi.
"Kabul etmeyeceğiz"
Açıklamada, Trump'ın İran'a saldırıları sürdürme imkanını kısıtlamayan bir yıl sonu harcama anlaşmasının kabul edilmeyeceği bildirildi.
Olumsuz sonuçların yanı sıra "Trump'ın belirlediği hedeflerin" hiçbirine ulaşılamadığı kaydedilen açıklamada, Kongrenin Trump'ın "kendi seçtiği savaş" için "milyarlarca dolarlık ek kaynak" sağlayan kısa vadeli bir bütçe anlaşmasını kabul etmemesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, bütçe tasarısı oylamasında bu saldırılara ayrılan fonların durdurulmasının amaçlandığı aktarılırken, Bennet'ın Senatodaki meslektaşlarına, ek savaş ödeneklerini içeren herhangi bir finansman paketini engellemeleri çağrısı da yer aldı.
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