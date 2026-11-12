ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını belirterek, Tahran yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki "yolsuzluk ve suç meselelerine odaklanması" talimatı verdiğini aktaran Trump, Minnesota, California, Illinois gibi eyaletlerde "yolsuzluk" olduğunu öne sürdü.
Trump, "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor" ifadesini kullanarak
"suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin dengeleneceğini ve Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu"savundu.
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