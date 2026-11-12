Yahudi lobisi Hegseth’i kurtardı

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Hegseth'in eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı savaş yürüttüğü gerekçesiyle görevden alınmasını hedefleyen azil girişimi Temsilciler Meclisi’nde başarısız oldu. Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie tarafından sunulan azil önergesinin komiteye sevk edilmesi, 211’e karşı 204 oyla kabul edildi. Oylamaya 11’i Demokrat olmak üzere çok sayıda temsilcinin katılmaması, girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili oldu. Oylama işlemine katılmayan kimi Demokrat vekillerin, yoğun trafiği gerekçe göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Haley Stevens başı çekiyor

Oylamaya katılmayan 11 Demokrat temsilcinin tamamının, Kongre’de İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC’tan önemli miktarda mali destek aldığı iddialar arasında. Bu isimlerden yalnızca yedisinin sevk önergesine karşı oy kullanması durumunda oylama sonucunun değişebileceği belirtildi. AIPAC’tan en yüksek miktarda destek alan isim, 15,9 milyon dolarla Demokrat Temsilci Haley Stevens oldu. Stevens, Michigan'da ara seçimler sürecinde Demokrat Parti'den senatör seçilen Abdul el-Sayed yerine AIPAC'ın desteklediği adaylara destek vermesiyle biliniyor. Diğer isimler ve aldıkları destek miktarları şöyle sıralandı: Laura Gillen 551 bin dolar, Marilyn Strickland 371 bin dolar, Steven Horsford 214 bin dolar, Nancy Pelosi 166 bin dolar, Julia Brownley 134 bin dolar, Brittany Pettersen 125 bin dolar, Lou Correa 80 bin dolar, Frederica Wilson 39 bin dolar, Melanie Stansbury 28 bin dolar ve Jonathan Jackson 21 bin dolar. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne sevk önergesine karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi ise girişimin sahibi Thomas Massie oldu. Oylamaya katılmayan 11 Demokratın yanı sıra diğer bazı üyelerin yokluğu da sonucu etkiledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, oylamanın ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda azil girişiminin “sefil bir şekilde başarısız olduğunu” duyurdu. Massie, azil girişiminin hemen başarıya ulaşmayabileceğini daha önce de kabul etmişti. Ancak girişimin, Demokratların ocak ayında Kongre’de kontrolü ele alarak kendi azil süreçlerini başlatmalarından önce Trump’ı Hegseth’i görevden almaya yöneltebileceğini savunmuştu. Komiteye sevk kararıyla birlikte girişim, mevcut Kongre döneminin sona ermesine kısa süre kala fiilen sonuçsuz kaldı. Hegseth, ABD-İsrail ittifakının 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın en büyük savunucularından biri olarak öne çıkmıştı.

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