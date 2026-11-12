Yahudi lobisi Hegseth’i kurtardı

12/11/2026, Perşembe05:31
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...11 Kasım 2026 22:44 ÇarşambaSON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki11 Kasım 2026 22:14 ÇarşambaSON DAKİKA
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar var11 Kasım 2026 21:50 ÇarşambaSON DAKİKA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyor11 Kasım 2026 21:09 ÇarşambaSON DAKİKA
MİT Başkanı Kalın, IKBY Barzani ile Antalya'da görüştü: Masada bölgesel güvenlik ve terörle mücadele11 Kasım 2026 20:42 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepkiMustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar varÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyorMİT Başkanı Kalın, IKBY Barzani ile Antalya'da görüştü: Masada bölgesel güvenlik ve terörle mücadele

Yahudi lobisi Hegseth’i kurtardı

Dış Haberler04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Pete Hegseth

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelledi. Hegseth'e yönelik suçlamalar, adalet komisyonunda görüşülecek. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisi'nde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Hegseth'in eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı savaş yürüttüğü gerekçesiyle görevden alınmasını hedefleyen azil girişimi Temsilciler Meclisi’nde başarısız oldu. Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie tarafından sunulan azil önergesinin komiteye sevk edilmesi, 211’e karşı 204 oyla kabul edildi. Oylamaya 11’i Demokrat olmak üzere çok sayıda temsilcinin katılmaması, girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili oldu. Oylama işlemine katılmayan kimi Demokrat vekillerin, yoğun trafiği gerekçe göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Haley Stevens başı çekiyor

Oylamaya katılmayan 11 Demokrat temsilcinin tamamının, Kongre’de İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC’tan önemli miktarda mali destek aldığı iddialar arasında. Bu isimlerden yalnızca yedisinin sevk önergesine karşı oy kullanması durumunda oylama sonucunun değişebileceği belirtildi. AIPAC’tan en yüksek miktarda destek alan isim, 15,9 milyon dolarla Demokrat Temsilci Haley Stevens oldu. Stevens, Michigan'da ara seçimler sürecinde Demokrat Parti'den senatör seçilen Abdul el-Sayed yerine AIPAC'ın desteklediği adaylara destek vermesiyle biliniyor. Diğer isimler ve aldıkları destek miktarları şöyle sıralandı: Laura Gillen 551 bin dolar, Marilyn Strickland 371 bin dolar, Steven Horsford 214 bin dolar, Nancy Pelosi 166 bin dolar, Julia Brownley 134 bin dolar, Brittany Pettersen 125 bin dolar, Lou Correa 80 bin dolar, Frederica Wilson 39 bin dolar, Melanie Stansbury 28 bin dolar ve Jonathan Jackson 21 bin dolar. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne sevk önergesine karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi ise girişimin sahibi Thomas Massie oldu. Oylamaya katılmayan 11 Demokratın yanı sıra diğer bazı üyelerin yokluğu da sonucu etkiledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, oylamanın ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda azil girişiminin “sefil bir şekilde başarısız olduğunu” duyurdu. Massie, azil girişiminin hemen başarıya ulaşmayabileceğini daha önce de kabul etmişti. Ancak girişimin, Demokratların ocak ayında Kongre’de kontrolü ele alarak kendi azil süreçlerini başlatmalarından önce Trump’ı Hegseth’i görevden almaya yöneltebileceğini savunmuştu. Komiteye sevk kararıyla birlikte girişim, mevcut Kongre döneminin sona ermesine kısa süre kala fiilen sonuçsuz kaldı. Hegseth, ABD-İsrail ittifakının 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın en büyük savunucularından biri olarak öne çıkmıştı.


Dünya
Netanyahu Meclis'te ilk sınavını kaybetti: Muhalefet Arap partilerinin desteğiyle çoğunluğu sağladı
Ekonomi
Küresel piyasalar ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası karışık seyrediyor

Başlıklar :ABD Temsilciler MeclisiPete HegsethCumhuriyetçi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Yahudi lobisi Hegseth’i kurtardı
Pete Hegseth
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet