ABD Savaş Bakanı Hegseth Minab katliamını çabuk unuttu: Operasyonları icra etmekten gurur duydum ve yarın yine aynısını yapardım

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ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar sırasında yaşanan ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açan felaketler uluslararası kamuoyunda infial yaratmaya devam ederken, Pentagon’dan skandal bir savunma geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında 168 kız çocuğunun katledildiği okul saldırısını açıkça savundu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, başlatılan azil sürecinin ardından anayasayı ihlal ettiği ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle Hegseth'in görevden alınmasını talep etmişi. Sürecin devam etmesine rağmen Pete Hegseth, Pentagon’daki basın toplantısında işlenen sivil katliamlarına ve Senato’daki azil girişimlerine değindi. Hegseth, geri adım atmayarak operasyonların arkasında durdu.

"YİNE AYNISINI YAPARDIM"

Kamuoyunda büyük tepki toplayan ifadeler kullanan ABD Savunma Bakanı Hegseth, şu skandal açıklamaları kaydetti:

"Bu operasyonların her birinin arkasındayım. Onları icra etmekten gurur duydum ve yarın yine aynısını yapardım."

168 KIZ ÇOCUĞU KATLEDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı hava bombardımanlarının ilk gününde, Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu hedef alınmıştı. İki kez üst üste vurulan okulda 168 kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

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ABD yönetimi ilk günden bu yana sorumluluk kabul etmekten kaçınsa da basına sızan Pentagon ön soruşturma raporu gerçeği ortaya koydu. Raporda, söz konusu ilkokulun Amerikan ordusu tarafından "güncel olmayan istihbarat" nedeniyle yanlışlıkla vurulduğu belgelendi.

Sızan soruşturma raporuna rağmen Hegseth’in katliamı ve operasyonları "gurur duyuyorum" diyerek savunması, hem Amerikan iç siyasetinde hem de uluslararası alanda sert tepkilerin yükselmesine neden oldu.