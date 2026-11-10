70 araç birbirine girdi! Bulgaristan'da yoğun sis facia getirdi: 11 kişi öldü 48 kişi yaralandı

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hükümet programı iptal edildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek üzere Varna şehrinde bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, zincirleme kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Radev, hükümet programlarının iptal edildiğini, acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini aktardı.

Radev, "Sayın von der Leyen ile görüşmemi kısa süre içinde tamamladıktan hemen sonra Savunma Bakanı ile birlikte Burgaz, Sliven ve Yambol'a gideceğiz" dedi. Radev, Varna'daki kalan programını ve planlanan Bakanlar Kurulu toplantısını iptal etti ve hükümet uçağının, hastaların Sofya'ya naklini sağlamak amacıyla Burgaz'a gönderildiğini söyledi.

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Yoğun sis facia getirdi

Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, karayolunun her iki yönünde meydana gelen zincirleme kazalara 70'ten fazla aracın karıştığını söyledi. Kasherov, ilk kazanın 2 aracın çarpışıp alev almasıyla meydana geldiğini, ardından karayolunun her iki yönünde de kazalar yaşandığını aktardı. Olay yerinde bulunan Kasherov, kazalara yoğun sisin neden olduğunu belirtti.

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