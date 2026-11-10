İngiltere'de okullarda telefon kullanımına sıkı denetim geliyor

10/11/2026, Salı18:50
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Brezilyalı eski papaz, bir Filistinlinin Kur'an hediyesiyle hayatının nasıl değiştiğini anlattı10 Kasım 2026 17:53 SalıSON DAKİKA
Vücudun kansere en dirençli organı: Bilim adamları sırrını açıkladı10 Kasım 2026 17:30 SalıSON DAKİKA
Türkiye'den dev enerji hamlesi: Üç ülke ile imzalar atıldı10 Kasım 2026 17:15 SalıSON DAKİKA
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi10 Kasım 2026 16:54 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü10 Kasım 2026 16:32 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüÖzel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: CİMER şikayeti sonrası harekete geçildiİzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldiBakanlıktan 'peynir' düzenlemesi: Etiketlerde bu ifadeler yasaklandı

İngiltere'de okullarda telefon kullanımına sıkı denetim geliyor

17:30, 10/11/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yeni kurallara göre, okullarda öğrencilerin çantalarında ve ceplerinde cep telefonu bulundurmaları yasaklanacak.

İngiltere'de öğrencilerin eğitim saatleri boyunca cep telefonlarına erişimini engellemek amacıyla mevcut kısıtlamalar Eylül 2027'den itibaren sıkılaştırılacak.

İngiltere hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin mevcut kuralların daha da sıkılaştırması kapsamında uygulanacak yeni kuralların Eylül 2027'de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni düzenleme kapsamında, bazı okullarda uygulanan ve öğrencilerin telefonlarını görünür şekilde kullanmamaları veya sesini çıkarmamaları koşuluyla çantalarında bulundurmalarına izin veren uygulamaların ötesine geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, öğrencilerin okul günü boyunca çantalarında veya ceplerinde bulunan cep telefonlarına da erişememesi sağlanacak.

Okullar, yeni kuralların nasıl uygulanacağına kendileri karar verebilecek. Bazı okullarda telefonların kilitli kılıflarda veya güvenli dolaplarda saklanması, bazılarında ise ders günü başlangıcında toplanması gibi yöntemler uygulanıyor.

Hükümet ayrıca, okullarda kullanılan yapay zeka araçları dahil eğitim teknolojilerinin güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi için çalışma başlatılacağını duyurdu.

"Okul telefon ekranında gezinmek için değil, öğrenmek ve arkadaşlık kurmak içindir"

İngiltere Eğitim Bakanı Lucy Powell, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin velilere ve öğrencilere mesajının açık olduğunu belirterek, "Okul telefon ekranında gezinmek için değil, öğrenmek ve arkadaşlık kurmak içindir." ifadesini kullandı.

Çocukların okul gününün hiçbir anında akıllı telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayan Powell, "İşte bu nedenle, gerçekten telefonların yasak olduğu okullara doğru bir sonraki adımı atmak amacıyla kılavuzumuzu daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Powell, cep telefonlarının öğrencilerin eğitimlerinden ve birbirleriyle iletişim kurmalarından uzaklaşmalarına neden olabileceğini vurguladı.

Okul yöneticilerini temsil eden sendikalar ise daha sıkı kuralların uygulanmasının ek maliyetler doğuracağına işaret ederek, hükümetten finansman desteği talep etti.

Okul ve Kolej Liderleri Birliği (ASCL) Genel Sekreteri Pepe Di'Iasio, tüm öğrenciler için kilitlenebilir telefon kılıfları veya güvenli saklama alanları sağlanmasının önemli maliyetler gerektireceğini belirterek, hükümetin gerekli finansmanı sağlamaması halinde bunun uygulanabilir olmayacağına dikkati çekti.


Teknoloji
Çocukların TikTok kullanımı kısıtlandı: ABD'de açılan davada uzlaşı sağlandı
Dünya
Fransa'da liselerde cep telefonu yasaklandı: Yasa 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek
Dünya
Bir ülke daha 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor

Başlıklar :Cep telefonuİngilterekısıtlama
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İngiltere'de okullarda telefon kullanımına sıkı denetim geliyor
Yeni kurallara göre, okullarda öğrencilerin çantalarında ve ceplerinde cep telefonu bulundurmaları yasaklanacak.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet