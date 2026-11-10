Restore edilen Selanik'teki Atatürk Evi bir yılda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

İLERİ VE MODERN MÜZE ÖRNEĞİ





Atatürk Evi'nin restorasyon sonrası, o dönemi daha iyi yansıttığını belirten Kutlu, "Atatürk Evi artık eski döneme kıyasen o zamanı çok daha iyi yansıtan, bal mumu heykellerimiz mevcut. Onun dışında dijital çağın getirdiği teknolojik imkanlarla daha modern bir müzecilik anlayışıyla, özellikle genç nesillerin de tabii bu dijital çağa çok ayak uydurmuş olduğunu göz önünde bulundurursak, onların da kullanımına daha uygun bir yeni bir modern bir hal almış durumda. Bunun ötesinde o döneme ait eşyaların olduğu odalar da mevcut. Bu da somut olarak hani o dönemde yaşanılan hayatı daha iyi bizlere yansıtabilmesi ve daha gerçekçi dolu dolu bir müze ev olabilmesi açısından da o boyutu da kıymetlisi. Özetlersek hem dijital imkanların yer aldığı, hem balmumu heykellerin yer aldığı, öte yandan o döneme ait eşyaların da yer aldığı bir ev olması hasebiyle en ileri ve en modern bir müze örneği bizim için teşkil etmekte" diye konuştu.