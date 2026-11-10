Restore edilen Selanik'teki Atatürk Evi bir yılda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Kıbrıs için oyun değiştirici bir öneri sunduk
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM öncülüğünde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede Kıbrıs'taki sürecin dinamiklerini değiştirebileceğini düşündüğü yeni bir öneri sunduklarını açıkladı. Önerinin içeriğini şimdilik paylaşmayacaklarını belirten Erhürman, muhataplarına değerlendirmeleri için zaman tanımak istediklerini söyledi. Görüşmede iki yeni sınır kapısının açılması, ortak afet müdahale mekanizmasının kurulması ve iki toplumlu eğitim programının yeniden başlatılması gibi konularda uzlaşmaya varıldı.
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