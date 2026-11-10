İzmir'deki fabrika patlamasında vefat eden 17 işçinin kimliği belli oldu

Böyle patron az bulunur: İzmirli iş veren işçilerini sadece çalıştırmıyor, hayallerini de gerçekleştiriyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fidancılık yapan Nevin Dereli, tarımsal üretimini köydeki kadınların hayatına dokunarak taçlandırıyor. Geçen haftalarda kadın emekçileri Anıtkabir'e götürerek hayallerini gerçekleştiren Dereli, bu kez kadın işçileri ilk kez uçakla yurt dışı seyahatine götürmeyi hedefliyor.