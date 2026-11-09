İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: Can kaybı 17'ye yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda saat 11.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tesisteki patlamanın hemen ardından fabrikada yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Altı kişi gözaltında

İzmir'de demir çelik fabrikasında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında altı kişi gözaltına alındı.

Üç bakan bölgeye gitti

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan bilgi aldı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir’e gitti.

Bakan Işıkhan, enkaz kaldırma işleminin tamamlandığını, adli ve idari süreç sonunda açıklama yapılacağını ifade etti.

Patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu

HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastanede yaşanan hareketlilik ve ailelerin endişeli bekleyişi sürerken, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit hastanede tedavi gören, taburcu edilen ve başka hastanelere sevk edilen yaralıların isimlerini açıkladı. Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram’ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi’nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek’in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun’un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki alanda arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

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Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve akabinde gerçekleşen yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İhbarın alınmasıyla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerimizin çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişimiz görevlendirilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" dedi.

Patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.

Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.

Vali Elban fabrikada incelemede bulundu

İzmir Valisi Süleyman Elban, demir çelik fabrikasındaki patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde 15 yaralı olduğunu söyledi.

Elban, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Patlamanın saat 11.46 sıralarında olduğunu belirten Elban, "HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu, düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve arkadaki çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen patlama sonucunda maalesef 2'si hastanede olmak üzere 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Hastanelerimizde 15 yaralımız var. 4'ünün durumu biraz ağır." diye konuştu.

Elban, diğer 11 yaralının durumunun daha hafif olduğunu kaydederek, konuyla ilgili hem cumhuriyet başsavcılığı hem bakanlıklar hem de kendilerinin idari ve adli soruşturma yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Olayın üretim değil bir değişim sırasında olduğunu, bu nedenle bölgede 300 yerine 200 kişinin bulunduğunun ifade edildiğini aktaran Elban, "Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere ama yine de titizlikle... Saha çok büyük bir saha, çok fazla malzemelerin olduğu saha. Dolayısıyla sahada arama çalışmaların son yer bakılıncaya kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Elban, olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Orada malzemelerin altında arama çalışması devam ediyor arkadaşlar. Vardiyada daha az işçi olduğu söyleniyor bize. Çünkü üretim olmadığı için kazan değişimde normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan olduğu ama bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Yani o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpıp patlatması sonucu bir patlama meydana geliyor."

Elban, patlamanın ardından 4 ağır yaralının İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edildiğini, 11 yaralının ise tedavisinin Aliağa Devlet Hastanesi'nde sürdüğünü, durumu ağır olmayan 3 hastanın daha sevk edilebileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ankara'dan birlikte hareket ettiğini belirten Elban, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da kente geleceğini sözlerine ekledi.

Vali Elban'a AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da eşlik etti.

Patlamayı haber alan işçi yakınları, yakınlarının durumunu öğrenebilmek amacıyla fabrika önüne geldi. Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastane önünde vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ile yaşananları cep telefonuyla kayda alan başka bir kişi ise bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Gürlek: 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İçişleri Bakanı Çiftçi de sürece dair bir açıklama yaptı. Olayı yakından takip ettiklerini belirten Çiftçi, İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve akabinde yangın çıktığını ifade ederek, ilgili birimlerin koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bölgedeki yangına müdahale sürerken, enkaz altındakilere ulaşmak için ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.

Görgü tanıkları yaşananları anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı

Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.

Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.

"Çok şiddetliydi"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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