İzmir'de 77,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
15:47, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak aranan M.G.'nin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi. M.G. dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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