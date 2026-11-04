Foça'da çetin mücadele: 630 komando sınırlarını zorluyor
İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Savaşçı Yarışması" devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 105 unsurdan 630 personelin katıldığı zorlu yarışmada, komandolar tamamen yerli ve milli teçhizatla 4 farklı parkurda mücadele veriyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın operasyonel kabiliyetlerini gerçek zamanlı senaryolarla test etmek amacıyla düzenlenen Savaşçı Yarışması, 31 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında İzmir'de icra ediliyor.
Foça'daki 3 farklı kışlada eş zamanlı yürütülen organizasyon, komandoların fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını en üst seviyeye çıkarıyor.
630 YARIŞMACI 4 ZORLU PARKURDA MÜCADELE EDİYOR
Jandarma Komando Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından oluşan 105 unsur yarışmada yer alıyor.
3 farklı kışlada eş zamanlı sürdürülen mücadelede komandolar, çetin arazi koşullarında ve zamanla yarışarak görev icra ediyor.
PARKURDA SADECE YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILIYOR
Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, yarışmanın teorik eğitim ile saha uygulaması arasında kritik bir köprü görevi gördüğünü belirtti.
Parkurlarda yalnızca yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanıldığına dikkat çekilirken; personelin yüksek stres altında doğru karar verme, unsur içi koordinasyon ve durumsal farkındalık yetenekleri ölçülüyor.
GECE VE GÜNDÜZ ŞARTLARINDA 4 AYRI DİSİPLİN
Yarışma 4 ana parkurdan oluşuyor. "Hızlı ve Sütreli" parkurunda yüksek nabızda taktiksel atışlar yapılırken, "Sıcak Temas" alanında himayeli ilerleme test ediliyor.
"Gece Avı" parkurunda termal ve gece görüş ekipmanlarıyla hedef tespiti gerçekleştirilirken, "Büyük Kapışma" etabında ise EYP tespiti, yaralı tahliyesi ve av tüfeği atış becerileri sınanıyor.
Yarışma, 7 Kasım'da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.