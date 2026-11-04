Foça'da çetin mücadele: 630 komando sınırlarını zorluyor

Boyozdan söğüşe, hübyeden şambaliye İzmir'in lezzet mirası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İzmir durağında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında belirlenen 110 lezzet adresi, kentin zengin gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturdu. Sabah kahvaltısında fırından yeni çıkmış boyoz ve gevrek, öğle sofralarında İzmir usulü söğüş, akşam yemeklerinde zeytinyağlı ot yemekleri… İzmir mutfağı; sokak lezzetlerinden geleneksel Ege yemeklerine, sakatat kültüründen sütlü tatlılara uzanan geniş bir gastronomi birikimine sahip. Urla enginarı, şevketi bostan, kabak çiçeği dolması, çıtır İzmir lokması ve tarihiyle öne çıkan Şambali tatlısı da bu zengin mutfağın öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.