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İzmir açıklarında 87 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir açıklarında 87 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

15:47, 01/11/2026, Pazar
IHA
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İzmir açıklarında 87 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir

İzmir’in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 87 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ekim’de saat 00.10 sıralarında Urla ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla karada yapılan müşterek çalışmada 40 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Operasyonların devamında, aynı gün saat 02.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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Başlıklar :i̇zmirurlakaraburundüzensiz göçmen
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