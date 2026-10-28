İzmir’de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de Kültür Yolu Festivali heyecanı dördüncü kez başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 24’üncü durağı, Ege’nin incisi İzmir’de festival heyecanı başladı. Dördüncü kez Kültür Yolu Festivali ile buluşan İzmir, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri kültür, sanat ve gastronomi rotasında ağırlayacak. Festival kapsamında 303 etkinlik şehrin dört bir yanında sanatseverlere sunulurken, 110 Lezzet Noktası da İzmir’in köklü mutfak kültürünü görünür kılacak.