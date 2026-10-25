Almanya'da aranıyordu: Valmir Berısha İzmir’de yakalandı
, Pazar12:48, 25/10/2026
Yeni Şafak
Almanya'da tarafından aranan Valmir Berısha, İzmir’de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Almanya adli makamlarınca ‘Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha, İzmir’de yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha isimli şahıs İzmir’de yakalandı.
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