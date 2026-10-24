Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı: Sarıyer'de yakalandılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik Sarıyer’de nefes kesen bir operasyona imza attı. Moğolistan adli makamlarınca kırmızı ve mavi bültenle aranan iki yabancı uyruklu firari, gizlendikleri adreste yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası alanda aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde, Moğolistan makamlarınca aranan iki tehlikeli firarinin Sarıyer'deki bir ikamette saklandığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Belirlenen adrese düzenlenen baskında, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. kıskıvrak yakalandı. Her iki şüpheli de kelepçelenerek gözaltına alındı.
Sarıyer'deki operasyonla çökertilen firarilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreçleri ve adli işlemler kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.