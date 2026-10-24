Canlı bahiste '7 saniye' vurgunu: Veri analistinin skandal WhatsApp yazışmaları ifşa oldu
Bahis şirketlerine spor verisi sağlayan özel bir kurumda çalışan veri analisti O.B.'nin, canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirerek ortaklarına garanti kupon yaptırdığı dev vurgunun detayları netleşti. Yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğratan şüphelinin, suç ortaklarıyla yaptığı kan donduran WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada skandalın yöntemi deşifre edildi.
Şüpheli O.B.'nin tenis ve voleybol maçları başta olmak üzere müsabakalarda sisteme müdahale edip yayını 7 saniye geciktirdiği, skor belli olduktan sonra ortaklarına kupon yatırttığı tespit edildi.
12 MİLYON LİRALIK ZARAR: "FENA PARA YAPACAĞIZ"
VERİ ANALİSTİ TUTUKLANDI: 8 SUÇ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI
Vurgunun mimarı veri analisti O.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kendisiyle birlikte hareket ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Vurgunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el koyan emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştiriyor. Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.