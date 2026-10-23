Paymix'e yeni operasyon: Oyunculara özel bonus ve kampanya hazırlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı listeler tutulduğu belirlendi. Listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği tespit edildi.

Oyunculara özel bonus ve kampanyalar hazırlamışlar

Soruşturma kapsamında, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" şeklinde gruplandırıldığı belirlendi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri öne sürüldü.

6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.