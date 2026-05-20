Yasa dışı bahis ağına “dijital” darbe: Paneller bir bir patlatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen “PAYMIX-4” operasyonunda, yasa dışı bahis organizasyonlarının dijital altyapısı deşifre edildi. Teknik analizler sonucu 61 şüpheli tespit edilirken, eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda dijital materyal ve mal varlığına el konuldu.

Operasyon sürecinde, daha önce yürütülen PAYMIX-3 çalışmaları kapsamında ele geçirilen yasa dışı bahis altyapıları üzerinden geniş çaplı veri incelemesi yapıldı. İncelemelerde 49 yasa dışı bahis sitesi altyapısı, 13,8 milyon kullanıcı kaydı, 3 milyon 173 bin TCKN eşleşmeli veri, 8,8 milyon telefon bilgisi ile on binlerce yatırım ve para çekme hesabı analiz edildi.

RDP VE VPN İZLERİ TAKİBE ALINDI

Soruşturmada örgüt üyelerinin VPN ve RDP sistemleri üzerinden yasa dışı bahis panellerine uzaktan erişim sağladığı belirlendi. Siber ekipler, IP ve GSM eşleşmeleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ve uzaktan masaüstü bağlantıları üzerinden şüphelilerin dijital izlerini takip etti. Yapılan analizlerde yasa dışı bahis organizasyonlarının finans, banka, canlı destek, VIP müşteri ve fraud birimlerinin uzaktan erişim sistemiyle koordine edildiği ortaya çıkarıldı.

DELİL ZİNCİRİ OLUŞTURULDU

Operasyonda sunucuların ele geçirilmesinin ardından adli bilişim incelemesi yapıldı. VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM verileri ve dijital materyaller üzerinden şüpheliler tek tek kimliklendirildi. Elde edilen dijital deliller doğrultusunda operasyon ve adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen araç, konut, tarla ve arsalardan oluşan çok sayıda mal varlığına el konulurken, yüzlerce banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

BAHİS AĞININ DİJİTAL OMURGASI ÇÖKERTİLDİ

Siber istihbarat çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimleri, kripto para üzerinden gerçekleştirilen maaş ve hak ediş transferleri ile dijital izler tek tek takip edildi. Teknik analizler sonucunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsadan oluşan toplam 96 mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi. Operasyon, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki koordinasyon ile siber istihbarat, adli bilişim ve MASAK destekli mali analizlerin ortak çalışması sonucu gerçekleştirildi.



