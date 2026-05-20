AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı; Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. İlk saha taramalarında olumsuz bir durum bildirilmedi. Jeoloji Mühendisi Süleyman Pampal, “Malatya hassas bir bölge. Çevredeki bazı faylar 7’nin üzerinde deprem üretebilir. Yedisu Fayı uzun süredir enerji biriktiriyor. Bu nedenle bölgedeki hareketlilik kaygı oluşturuyor.” dedi. Peki Yedisu fayı nerede, hangi il ve ilçeden geçiyor? İşte Yedisu fay zonu haritası.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Jeoloji Mühendisi Süleyman Pampal Malatya çevresindeki aktif faylara işaret etti. Katıldığı bir televizyon programına açıklama yapan Pampal, Ovacık Fayı, Malatya Fayı ve bölgedeki diğer kırık sistemlerin uzun süredir enerji biriktirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Malatya hassas bir bölge. Çevredeki bazı faylar 7’nin üzerinde deprem üretebilir. Yedisu Fayı uzun süredir enerji biriktiriyor. Bu nedenle bölgedeki hareketlilik kaygı oluşturuyor.” Pampal ayrıca Türkiye’nin aktif faylarla çevrili yapısına dikkat çekerek, deprem riskinin ülkenin birçok bölgesinde sürdüğünü söyledi.
Yedisu fayı üzerinde kaç büyüklüğünde deprem olur?
- Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Yedisu fayında 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka deprem meydana gelmediğini belirtirken şunları söyledi:"Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir. Çünkü, 1780’li yıllarda 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres biriktirmiştir. Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz.”
Görür ayrıca İstanbul'la birlikte Türkiye'de en büyük deprem tehditlerinden biri olduğunu belirttiği Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası için "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yedisu fayı nereden geçiyor?
- Yedisu Fayı Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu kesiminde, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. Yedisu sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluktadır. Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesen Yedisu Fayı, çizgiselşevler, ötelenmiş dereler vb morfolojik unsurlar ile kendisini belli eder.
Yedisu fayı nereden hangi illerden geçiyor?
- Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.