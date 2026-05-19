SGK Emekli maaş ödeme günleri 2026 takvimi! Mayıs ayı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Bayram hazırlıkları hız kazanırken emekliler için en kritik başlıklardan biri maaş ve ikramiye ödeme tarihleri oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca vatandaş, ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. SGK ödeme takvimi yeniden gündeme gelirken, gözler Bakan Işıkhan’ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesinde yatırılacak mı?