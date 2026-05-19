19 Mayıs’ta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?

08:5719/05/2026, Salı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Türkiye genelinde resmi tatil uygulanıyor. Bu nedenle birçok vatandaş, eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Resmi tatillerde normal mesai düzeninde çalışan eczaneler kapalı olurken, nöbetçi eczaneler ise hizmet vermeye devam ediyor. İşte Türkiye geneli il ve ilçe nöbetçi eczane sorgulama ekranı.

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanırken, vatandaşlar resmi tatil nedeniyle eczanelerin çalışma durumunu da araştırıyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olurken, eczaneler de normal mesai düzeninde hizmet vermiyor.

19 Mayıs’ta eczaneler açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bugün ülke genelindeki eczanelerin çalışma düzeninde değişikliğe gidiliyor. Resmi tatil mevzuatına tabi olan standart eczaneler bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Ancak vatandaşların acil ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi adına, her il ve ilçede önceden belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca açık kalmaya devam edecek.

Mahallenizdeki veya size en yakın konumdaki nöbetçi eczanelerin listesine e-Devlet üzerinden, Türk Eczacıları Birliği (TEB) uygulamalarından ya da eczane camlarına asılan listelerden kolayca ulaşabilirsiniz. Normal mesai düzeninde çalışan tüm eczaneler ise bugün kapalı olacak.


Türkiye geneli il ve ilçe nöbetçi eczane sorgulama ekranı için tıklayın

