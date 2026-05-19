19 Mayıs’ta eczaneler açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bugün ülke genelindeki eczanelerin çalışma düzeninde değişikliğe gidiliyor. Resmi tatil mevzuatına tabi olan standart eczaneler bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Ancak vatandaşların acil ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi adına, her il ve ilçede önceden belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca açık kalmaya devam edecek.