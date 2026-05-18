Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

10:2818/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen oturumun ardından gözler şimdi sonuç tarihine çevrildi. Bir yandan sonuç heyecanı yaşanırken, diğer yandan yılın kalan ALES oturumlarına katılmak isteyen adaylar sınav ve başvuru takvimini araştırmaya başladı.

ALES maratonunun ilk etabı geride kalırken adayların gündeminde sonuç tarihi ve yeni sınav takvimi yer alıyor. 10 Mayıs’ta yapılan ALES/1 sınavının ardından binlerce kişi “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Temmuz ve Kasım aylarında yapılacak ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının tarihleri de merak konusu oldu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 26.07.2026

Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026

Sonuç Tarihi: 14.08.2026

ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 29.11.2026

Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026

Sonuç Tarihi: 17.12.2026

#ales
#ales sınavı sonuçları
#Ales Sonuç Ekranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana kritik tarih! 2000- 2008 SGK girişi olanlara emeklilik tablosu oluştu