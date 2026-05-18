ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen oturumun ardından gözler şimdi sonuç tarihine çevrildi. Bir yandan sonuç heyecanı yaşanırken, diğer yandan yılın kalan ALES oturumlarına katılmak isteyen adaylar sınav ve başvuru takvimini araştırmaya başladı.
ALES maratonunun ilk etabı geride kalırken adayların gündeminde sonuç tarihi ve yeni sınav takvimi yer alıyor. 10 Mayıs’ta yapılan ALES/1 sınavının ardından binlerce kişi “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Temmuz ve Kasım aylarında yapılacak ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının tarihleri de merak konusu oldu.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
Sınav Tarihi: 26.07.2026
Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026
Sonuç Tarihi: 14.08.2026
ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
Sınav Tarihi: 29.11.2026
Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026
Sonuç Tarihi: 17.12.2026