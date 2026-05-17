Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

2026-2027 transfer sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan lig başlangıç takvimlerinin ardından gözler yaz transfer döneminin resmi tarihlerine çevrildi. Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga’da transfer penceresinin ne zaman açılacağı futbolseverler tarafından araştırılırken, 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle bazı liglerde takvim değişiklikleri gündeme geldi. İşte Türkiye ve Avrupa’da 2026-2027 transfer dönemi için öne çıkan tarihler ve kulüplerin yeni sezon planlamasına dair ilk detaylar.

1 /5 2026-2027 sezonu öncesinde transfer dönemi takvimi futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk tarihler şekilleniyor.

2 /5 Türkiye’de lig takvimi belli oldu

2026-2027 sezonu öncesinde transfer sezonu için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerin başlangıç takvimini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlarla birlikte yeni sezonun başlangıç tarihleri netleşti.

Buna göre:

Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Trendyol 1. Lig ilk hafta maçlarını 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynayacak. Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig karşılaşmaları ise 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

3 /5 Transfer dönemi için resmi tarih bekleniyor

TFF tarafından 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki sezon uygulamaları dikkate alındığında yaz transfer döneminin haziran ayının son bölümünde başlaması ve eylül ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kış transfer döneminin ise geleneksel takvim doğrultusunda ocak ayında açılması öngörülüyor.

4 /5 Avrupa liglerinde ilk tarihler ortaya çıktı

Avrupa’nın önde gelen futbol organizasyonlarında da 2026 yaz transfer dönemine ilişkin ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya başladı.

Premier League transfer dönemi 15 Haziran 2026 tarihinde açılacak.

Serie A transfer penceresi 29 Haziran 2026’da başlayacak ve 1 Eylül 2026’da sona erecek.

La Liga için transfer döneminin 1 Temmuz 2026’da başlaması bekleniyor.