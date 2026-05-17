YKS’ye sayılı gün kaldı: YKS sınav giriş belgesi 2026 ne zaman yayınlanacak? ÖSYM YKS takvimi

2026 YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı.

YKS sınav giriş belgesi için geri sayım başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınavın giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.

Başvuruları 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında, geç başvuruları ise 10-12 Mart’ta alınan YKS, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2026 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Sınav takvimi şu şekilde:

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45

Milyonlarca adayın katılması beklenen sınavın sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin bilgilendirmesine göre sınava giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Bu kapsamda YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2026 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.

YKS ertelenecek mi?

20 Haziran 2026 tarihinde oynanacak Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçının, TYT ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle sosyal medyada sınav tarihine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.