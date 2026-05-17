Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlık fiyatı 2026 büyükbaş hisse kaç liradan başlıyor?

Kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, kurban pazarları da hareketlendi. Türkiye'nin dört bir yanında kurbanlıklar pazarlara indi. Büyükbaş hayvanların fiyatları; canlı ağırlık, cins ve kurbanlık niteliği açısından önemli olan "kapak atma" durumuna göre değişiklik gösteriyor. Küçükbaş kurbanlıklar 17 bin TL ile 23 bin TL arasında alıcı buluyor. İşte 2026 kurbanlık fiyatları.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvimde, Kurban Bayramı mayıs ayının sonunda başlayacak. Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı (Arife), 27 Mayıs Çarşamba bayramın 1. günü, 28, 29 ve 30 Mayıs bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı’na sayılı günlere kala kurbanlık fiyatları merak konusu olmaya başladı. İşte büyük ve küçükbaşta ilk rakamlar.
Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Uzmanlar, bayram yaklaştıkça artacak talep nedeniyle vatandaşları erken alım yapmaları konusunda uyarıyor.
Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2026 ne kadar?
Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar daha geniş kitlelere hitap ediyor. 2026 yılı için küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ortalama 17.000 TL ile 23.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatı 2026 ne kadar? Tosun-dana fiyatları
Kurbanlık kriterlerini karşılayan tosunların fiyatları ortalama 165.000 TL ile 325.000 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 800-850 kilogram ağırlığındaki iri tosunlar 325.000 TL seviyesine ulaşırken, 500-550 kilogramlık danalar ise ortalama 190.000 TL civarında alıcı buluyor.
Kurbanlık düve fiyatları genellikle 120.000 TL ile 145.000 TL aralığında seyrediyor.
Kısır (boş) ineklerin fiyatları ise ortalama 140.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor.
Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir. Bayram yaklaştıkça talebin artmasıyla birlikte fiyatlarda sınırlı da olsa yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kurbanlık alımı için son haftalara kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
ET VE SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI
Kurban kesilecek hayvanın özellikleri neler?
Kurbanlık hayvanda aranması gereken sağlık kriterlerini sıralayan Doç. Dr. Erat, “Kurbanlık hayvanın davranış, yürüyüş, vücut yapısı ve şekli normal, tüyleri düzgün ve parlak, gözlerinde canlı bir bakış olması, geviş getirmesi ve solunumunun düzgün olması gerekir. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban edilemez. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı olması, topal olması, hafif hasta olması, bir kulağın delik veya yırtılmış olması hayvanların kurban olarak kesilmesine mani değildir.
Devenin 5, sığır ve mandanın 2 (24 ay), koyun ve keçinin 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. İki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen büyükbaş hayvanların kapak atmamaları kurban olmalarına engel olmaz. Yine kapak attığı halde iki yaşını doldurmamış olurlarsa kurban olarak kesilemezler. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 - 18 aylıkken gerçekleşmektedir.
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:
- Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.
- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.
Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.
- Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.
- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.
- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.
Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.
Kurban keserken hangi dualar okunabilir?
Kurban niyetiyle veya başka bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunabilir:
“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)
“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)
Kurban vekaleti nedir?
Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.
Kurban vekaleti nasıl verilir?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132).
Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.