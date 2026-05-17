Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlık fiyatı 2026 büyükbaş hisse kaç liradan başlıyor?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.