Sinan Akçıl “Türkler Geliyor”u Yeni Şafak’a anlattı: “Erdoğan’dan icazet almak istedim”

Halime Kirazlı
17:4516/05/2026, Cumartesi
G: 17/05/2026, Pazar
Akçıl, muhabirimiz Halime Kirazlı'nın sorularını yanıtladı.
Milli Takım için hazırladığı “Türkler Geliyor” şarkısıyla sosyal medyada tartışmaların merkezine yerleşen müzisyen Sinan Akçıl, sürecin perde arkasını Yeni Şafak’a anlattı. Şarkının çıkış hikâyesini anlatan Akçıl, Milli Takım’ın başarısının ardından yeni bir şarkıya ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti.

Erdoğan’a Külliye’de dinletti

Şarkı yayınlanmadan iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dinlettiğini söyleyen Akçıl, “Özel bir odada 10-15 dakika baş başa kalma imkânımız oldu. Telefonumu açtım, dinlettim. Durdu ve gözlerime bakarak ‘Güzel olmuş’ dedi. O bana yetti. O an benim için çok güzeldi. Mehter kısmında gözlerinin dolduğunu, hüzünlendiğini hissettim. Mutlu oldu. Bir büyüğüm olarak icazet almak istedim” dedi.

En muhaliflerin bile tüyleri diken diken

Şarkıya yönelik yapay zekâ ve “olmamış” eleştirilerine de yanıt veren Akçıl, “Bunu bilerek yola çıktık. Merak uyandırmak istedim. ‘Biz Tarkan’dan devam kanka’ diyecek olanları da biliyorum. Ama bunlar önemli değil. Farkında olmadan beni ve şarkımı konuşturma isteğime alet oluyor onu yazan kişi. En muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde tüylerini gösteriyor” cümlelerini kullandı.

Murda eleştirilerine de yanıt verdi

Murda’nın Milli Takım için hazırladığı şarkı üzerinden yapılan yorumlara da değinen Akçıl, “Kaptanla (Hakan Çalhanoğlu) konuşamadık, onunla şarkıyı paylaşamadım ama onun Murda ile arkadaşlığını biliyorum. O herhalde Murda’yı arayıp ‘Bir şarkı da sen yap’ demiş” diye konuştu.

Eurovision değil Bitikvizyon

Bugün final yapacak Eurovision Şarkı Yarışmasını da değerlendiren Akçıl, eski etkisini kaybettiğini söyleyerek, “Yarışma yavaş yavaş ülkeler çekildikçe, siyasallaştıkça değerini kaybetti. Artık Eurovision Şarkı Yarışması’nın miadını doldurduğunu düşünüyorum. Şu an Eurovision’a katılsak, eskisi kadar konuşulacağını tahmin etmiyorum. Zaten İsrail’i orada devam ettiriyorsan, sen bitmişsin Eurovision. O yüzden İsrail olduğu sürece bu yarışmanın adı benim için Bitikvizyondur” yorumunu yaptı.



