Müslümanların ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile kıldığı namaza “hâcet namazı” denir. Diyanet hacet namazının nasıl kılındığına ne amaçla kılındığına kaç rekat olduğuna ve ne zaman kılındığına dair detaylara bilgilere yer vermiştir. Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır? Hacet namazı kılmanın vakti var mıdır, ne zaman kılınır? İşte Hacet namazına ilişkin ayrıntılı bilgiler...
Hacet namazı, dünyası ve ya ahireti için isteği ya da dileği bulunan Müslümanların kıldığı bir namazdır. Hacet Namazı'na aynı zamanda Dilek Namazı da denir.
Müslümanlar bu namazı Allah rızası amacıyla kılmaktadır. Nafile namazlar ise herhangi bir sorumluluğu olmayan, kişinin kendi isteğiyle içinden gelerek kıldığı namazlardır.
Doğal olarak hacet namazı da bir nafile namaz olduğu için bir sorumluluğu yoktur. Örneğin kuşluk namazları, gece namazları, Ramazan ayında kılınan teravih namazları tıpkı hacet namazı gibi nafile namazlara verilebilecek örneklerdir.
Hacet Namazı Kaç Rekattır?
Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.
Hacet Namazı Nasıl Kılınır?
Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.
Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.
Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.
1. Rekat Kılınışı
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha sûresi okunur
Üç defa Âyete'l-kursî okunur
Rüku ve secde yapılır.
2. rekata kalkılır.
2. Rekat
Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.
Selam vermeden 4. rekata kalkılır.
3. Rekat
Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Dördüncü rekata kalkılır.
4. Rekat
Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.
Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.
Hâcet Duası
Rasûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Rasûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلٖيمُ الْكَرٖيمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنٖيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لٖي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا
فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمٖينَ
Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! (Tirmizî, Vitir, 17; İbn Mâce, İkamet, 189)
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرٖيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظٖيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرٖيكَ لَهُ الْحَكٖيمُ الْكَرٖيمُ
Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur. Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir. (İbn Ebî Şeybe, Dua, 26, No: 29319)
Hacet Namazında Hangi Dualar Okunur?
Hacet namazında okunan dualar aşağıdaki gibidir. Bunlar;
1. Rekâtta Subhaneke, Fatiha ve 3 yetel Kürsî okunur.
2. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk, Nas ve rekâtin sonunda Ettehiyyâtü okunur.
3. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.
4. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.
Oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena okunur.
Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?
Hacet namazı genel olarak perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde ya da kandil gecelerinde kılınması asıl olmaktadır. Ama tüm gecelerde kılınabilir.