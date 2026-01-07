KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM KPSS 2025/2 sonuçları sorgulama ekranı! Merkezi atama sonuçları

KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinde tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 18–25 Aralık tarihleri arasında alınan tercihler sonrası ÖSYM’den gelecek resmi duyuru beklenirken, adaylar sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Merkezi yerleştirme kapsamında yapılacak açıklama, kamuya atanmayı bekleyen adaylar için belirleyici olacak.
KPSS 2025/2 tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Kamu kurumlarına merkezi atama yoluyla yerleşmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih sonuçlarına kilitlendi. Aralık ayının son günlerinde tamamlanan tercihler sonrası, sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak konusu oldu.
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS 2025/2 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; "18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler ile öğrenilecek.