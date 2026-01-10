EKPSS KURA TERCİH TARİHLERİ 2026: EKPSS kura tercihleri ne zaman?

2026 yılı EKPSS ve kura yöntemiyle yapılacak engelli personel alımları için tercih süreci netleşti. ÖSYM’nin yayımladığı resmi duyuru sonrası adaylar, tercih işlemlerini 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Kamu kurumlarına yapılacak yerleştirmelerde takvim merak edilirken, gözler tercih ve atama tarihlerine çevrildi.

2026-EKPSS/KURA TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Atamanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

- Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

- 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

- 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

- Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.