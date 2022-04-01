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Özgün İFTAR DUASI Oruç açarken, iftar saatinde edilecek dua 2022
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İFTAR DUASI: Oruç açarken, iftar saatinde edilecek dua 2022

Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan'a ilişkin dualar ve ibadetler yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayında ilk iftar da 2 Nisan akşam namazı saati ile yapılacak. İftar saatinde iftar duası okumak isteyenler için oruç açma duası, iftar duası, iftar saatinde yapılacak dua merak edilmektedir. İşte iftar duası okunuşu ve anlamı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar Sofrası Duası: İftarda Okunacak Dua, Oruç Açma Duası Okunuşu Anlamı
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İftar soflararı için geri sayım başladı. İlk iftarların yapılacağı sofralarda dualar edilerek Ramazan'ın bereketi ve feyzinden yararlanılacak. İftar sofrasında okunacak iftar duası içeriğimizde.

İFTAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Yarın akşam namazıyla birlikte Ramazan Ayı'na giriş yapmış olacağız. Ramazan ayında iftardan sonra veya iftardan önce edilen dualar mevcut. İftar duaları nelerdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar dualarını okumak isteyen vatandaşlar, İftar duası 2022: Ramazan ayında okunacak İftar duaları nelerdir? Türkçe iftar duası, Arapça iftar duası ve meali nedir? İşte iftar duası...

  • İFTAR DUASI OKUNUŞU
  • "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
  • İFTAR DUASI ANLAMI
  • "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İL İL İFTAR SAATLERİ DİYANET İMSAKİYE

İLK İFTAR NE ZAMAN HANGİ İLDE AÇILACAK?

İlk imsak yarın saat 04.14'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.25'te İzmir'de olacak, son iftar ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

ORUÇ AÇARKEN YAPILACAK DUALAR

Herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd,

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“Ṣavm”, 22); اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

İFTAR SOFRALARI İÇİN GÜNÜN YEMEĞİ

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