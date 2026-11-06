Cahiliye toplumundan evrensel medeniyete

İslam tarihinin en merak edilen sorularından biri, son ilahî vahyin neden Arap Yarımadası’nda, özellikle de Mekke’de indirilmeye başlandığıdır. Allah’ın son peygamber olarak Hz. Muhammed’i (sav) seçmesi ve Kur’an’ın ilk ayetlerinin Hicaz coğrafyasında nazil olması, yalnızca tarihî bir başlangıç değil, aynı zamanda üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. Ancak bu soruya cevap ararken öncelikle bir gerçeğin altını çizmek gerekir: İslam’ın Arap toplumunda doğmuş olması, onun Araplara mahsus bir din olduğu anlamına gelmez. İslam, doğduğu coğrafyayı aşan ve bütün insanlığa hitap eden evrensel bir çağrıdır.

Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’in (sav) gönderilişinin kapsamı açıkça ifade edilir: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107). Bir başka ayette ise şöyle buyrulur: “De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim.” (A‘râf,158). Bu ayetler, İslam’ın belirli bir kavmin sınırları içerisinde kalmadığını, bütün insanlığa yönelik bir mesaj taşıdığını ortaya koyar.

VAHYİN BAŞLADIĞI COĞRAFYA: MEKKE

İslam’ın doğduğu dönemde Arap Yarımadası, farklı kabilelerin, inançların ve ticaret ağlarının bir arada bulunduğu bir bölgeydi. Mekke ise Kâbe’nin varlığı sayesinde yalnızca dinî değil, aynı zamanda ticari ve toplumsal bir merkez konumundaydı. Yarımadanın farklı bölgelerinden gelen insanlar burada buluşuyor, hac ve ticaret vesilesiyle çeşitli ilişkiler kuruyordu.

Reklam Reklam

Bununla birlikte dönemin Mekke toplumunda putperestlik yaygındı. Kabile bağlılıkları, soy üstünlüğü iddiaları, kölelik, ekonomik eşitsizlik ve güçlü olanın zayıf üzerindeki hâkimiyeti toplumsal hayatın önemli sorunları arasındaydı. Kız çocuklarının öldürülmesi gibi ağır uygulamalar da Kur’an’ın eleştirdiği cahiliye anlayışının örnekleri arasında yer alıyordu.

Kur’an’ın ilk vahiyleri, bu toplumsal yapının karşısına tevhid, adalet, sorumluluk ve ahiret bilincini koydu. İnsanların Allah karşısındaki eşitliğini vurguladı; üstünlüğün soyda, servette veya kabilede değil, takvada olduğunu bildirdi. Böylece İslam, yalnızca yeni bir inanç sistemi ortaya koymakla kalmadı, insanın kendisiyle, toplumla ve yaratıcıyla ilişkisini yeniden şekillendiren bir ahlak ve hukuk anlayışı getirdi.

ARAPÇA VAHYİN DİLİ OLDU

İslam’ın Arap Yarımadası’nda başlamasıyla ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer husus, Kur’an’ın Arapça indirilmesidir. Kur’an’da bu tercih şöyle açıklanır: “Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf, 2).

Reklam Reklam

Bir başka ayette ise “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın.” (İbrâhîm, 4) buyrulur. Bu ayet, vahyin ilk muhataplarının anlayabileceği bir dilde gönderilmesinin önemini ortaya koyar. Dolayısıyla Kur’an’ın Arapça indirilmesi, onun yalnızca Araplara hitap ettiği anlamına gelmez. İlk muhatapların dili Arapça olduğu için vahiy de bu dilde gelmiştir.

Nitekim Kur’an’ın mesajı, dil ve ırk sınırlarını aşan bir çağrıya dönüşmüştür. İslam’ın farklı coğrafyalarda benimsenmesi, Arap olmayan toplumların da bu inanç ve medeniyetin gelişimine katkıda bulunması bunun tarihî göstergelerindendir.

COĞRAFYANIN ÖTESİNE GEÇEN BİR ÇAĞRI

Arap Yarımadası’nın tarihî konumu da İslam’ın yayılış sürecinde önem taşımıştır. Bölge, dönemin büyük güçleri olan Bizans ve Sâsânî imparatorluklarının etki alanlarıyla temas hâlindeydi. Ticaret yolları ve kabile ilişkileri, farklı toplumlar arasında iletişim kurulmasını sağlıyordu. Mekke’nin dinî ve ticari merkez niteliği de yeni bir mesajın farklı topluluklara ulaşabilmesi bakımından dikkate değerdi.

Ancak bütün bunlar, Allah’ın neden tam olarak bu coğrafyayı seçtiğine dair kesin bir ilahî gerekçe ortaya koymaz. Vahyin nerede ve kime indirileceği Allah’ın iradesine bağlıdır. Tarihî ve coğrafi şartlar, bu tercihin anlaşılmasına yardımcı olabilir; fakat ilahî iradenin bütün hikmetlerini kuşattığımızı söylemek mümkün değildir.

Bu noktada önemli olan, İslam’ın başlangıç coğrafyasıyla evrensel mesajını birbirinden ayırabilmektir. Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olsa da çağrısı bütün insanlığadır. Nitekim Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliği, yalnızca bir kavmin tarihini değiştirmekle kalmamış; farklı milletlerin, dillerin ve kültürlerin ortak bir inanç etrafında buluşmasına zemin hazırlamıştır.

ÜSTÜNLÜK SOYDA DEĞİL TAKVADADIR

İslam’ın Arap toplumunda doğmuş olması, Arapları diğer milletlerden üstün kılan bir ayrıcalık olarak yorumlanamaz. Kur’an bu konuda son derece açık bir ölçü koyar: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurât, 13).

Bu ayet, ırk ve soy üzerinden üstünlük iddialarını geçersiz kılan temel ilkelerden biridir. Arap olmak, İslam’a mensup olmanın şartı olmadığı gibi, tek başına bir üstünlük sebebi de değildir. İslam’ın evrenselliği, farklı milletlerin aynı inanç ve ahlak ilkeleri etrafında buluşabilmesinde kendisini gösterir.

Sonuç olarak İslam’ın Arap Yarımadası’nda doğması, onun evrensel niteliğiyle çelişmez. Her evrensel mesajın tarih içinde bir başlangıç noktası vardır. İslam’ın başlangıç noktası Mekke, ilk muhatapları ise Arap toplumudur. Fakat mesajın sınırları bir coğrafyayla, bir dille veya bir milletle sınırlı değildir. Kur’an’ın ortaya koyduğu ölçü açıktır: İnsanları birbirinden ayıran soyları değil, Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve ahlaki duruşlarıdır. İslam’ın Arap toplumunda başlaması kadar, Arap toplumunu da aşarak bütün insanlığa seslenmesi üzerinde düşünülmesi gereken asıl husustur.