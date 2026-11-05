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Kanserin ilerleyişini durduran teknoloji bulundu: Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

16:08, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:51, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ses dalgaları ve nanoteknolojinin birleştirildiği yeni tedavi yöntemiyle, beyin kanserinin en tehlikeli türlerinden birine karşı hayvan deneylerinde büyük bir başarı elde edildi.

ABD'de bilim adamları, tedavisi en zor ve agresif kanser türlerinden biri olarak bilinen glioblastomaya karşı ezber bozan bir yönteme imza attı. Virginia Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, ses dalgaları ve nanoteknoloji bir araya getirilerek beynin savunma duvarı aşıldı ve tümörün büyümesi yavaşlatıldı. Hayvan deneylerinde elde edilen başarılı sonuçlar, insanlı klinik çalışmalar için büyük bir umut kaynağı oldu.

Glioblastoma, sağlıklı beyin dokusuna hızla yayılması ve mevcut tedavilere direnç göstermesi nedeniyle onkoloji dünyasının en büyük hedeflerinden biri konumunda. Bu hastalıkla mücadeledeki en büyük engel ise kemoterapi ilaçlarının beyne ulaşmasını engelleyen "kan-beyin bariyeri" olarak biliniyor. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Uzmanı Dr. Roger Abounader öncülüğündeki araştırma ekibi, bu zorlu engeli aşmak için yenilikçi bir deneysel tedavi geliştirdi.

Kan-beyin bariyeri geçici olarak aralandı

Geliştirilen yöntemde, odaklanmış ses dalgaları yardımıyla beynin doğal koruma mekanizması olan kan-beyin bariyeri geçici olarak açıldı. Bu işlem sayesinde, nanoteknolojik taşıyıcılar tümör bölgesine doğrudan mikroRNA molekülleri ulaştırabildi.

Bölgeye ulaşan moleküllerin, kanser hücrelerinin büyümesini ve hızla yayılmasını destekleyen genleri başarılı bir şekilde baskıladığı tespit edildi. Dr. Abounader, ses dalgaları, nanoteknoloji ve mikroRNA’nın birlikte kullanıldığı bu sistemin, birden fazla kritik geni aynı anda hedef alabildiğini ve tümörün ilerleyişini belirgin ölçüde yavaşlattığını belirtti.

Klinik deneyler için hazırlıklar başladı

Şu ana kadar hayvan modelleri üzerinde uygulanan ve oldukça olumlu sonuçlar veren yöntemin insanlar üzerindeki etkisinin kanıtlanması için bir sonraki aşamaya geçiliyor.

Bilim dünyasında dikkat çeken araştırmanın öne çıkan detayları ise şöyle:
Hedef odaklı müdahale:
 Ses dalgaları, tedavi edici ajanların sadece hastalıklı bölgeye nüfuz edebilmesi için kan-beyin bariyerini geçici bir süre için devre dışı bırakıyor.
Genetik baskılama:
Nanoteknolojik taşıyıcılarla iletilen mikroRNA'lar, kanserin büyümesini tetikleyen genleri hedef alarak hücresel bazda bir frenleme yaratıyor.
Sıradaki aşama:
İnsanlar üzerinde henüz onaylanmamış olan bu yöntemin etkinliğini ve güvenilirliğini ölçmek amacıyla klinik deneyler için hazırlıklar sürüyor.
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Başlıklar :glioblastomakanser tedavisivirginia üniversitesi
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Kanserin ilerleyişini durduran teknoloji bulundu: Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Ses dalgaları ve nanoteknolojinin birleştirildiği yeni tedavi yöntemiyle, beyin kanserinin en tehlikeli türlerinden birine karşı hayvan deneylerinde büyük bir başarı elde edildi.
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