Kanserin ilerleyişini durduran teknoloji bulundu: Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Glioblastoma, sağlıklı beyin dokusuna hızla yayılması ve mevcut tedavilere direnç göstermesi nedeniyle onkoloji dünyasının en büyük hedeflerinden biri konumunda. Bu hastalıkla mücadeledeki en büyük engel ise kemoterapi ilaçlarının beyne ulaşmasını engelleyen "kan-beyin bariyeri" olarak biliniyor. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Uzmanı Dr. Roger Abounader öncülüğündeki araştırma ekibi, bu zorlu engeli aşmak için yenilikçi bir deneysel tedavi geliştirdi.
Kan-beyin bariyeri geçici olarak aralandı
Geliştirilen yöntemde, odaklanmış ses dalgaları yardımıyla beynin doğal koruma mekanizması olan kan-beyin bariyeri geçici olarak açıldı. Bu işlem sayesinde, nanoteknolojik taşıyıcılar tümör bölgesine doğrudan mikroRNA molekülleri ulaştırabildi.
Bölgeye ulaşan moleküllerin, kanser hücrelerinin büyümesini ve hızla yayılmasını destekleyen genleri başarılı bir şekilde baskıladığı tespit edildi. Dr. Abounader, ses dalgaları, nanoteknoloji ve mikroRNA’nın birlikte kullanıldığı bu sistemin, birden fazla kritik geni aynı anda hedef alabildiğini ve tümörün ilerleyişini belirgin ölçüde yavaşlattığını belirtti.
Klinik deneyler için hazırlıklar başladı
Şu ana kadar hayvan modelleri üzerinde uygulanan ve oldukça olumlu sonuçlar veren yöntemin insanlar üzerindeki etkisinin kanıtlanması için bir sonraki aşamaya geçiliyor.
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