Doktorlar 'masada kalırsın' deyip geri çevirdi: 10 cerrahın 6 saatlik müdahalesiyle rahatsızlığından kurtuldu

"Kimse bu ameliyatı yapmak istemedi"





Selçuk İlter ise riskleri kabul etmesine rağmen kimsenin ameliyata yanaşmadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:





"İstanbul ve Ankara'da 'bu ameliyatı olursan masada kalma ihtimalin çok yüksek' diyerek ameliyat etmediler. Bütün riskleri kabul ettim ama kimse bu ameliyatı yapmak istemedi. Sonunda Yasin hoca ile görüştük. Ben ve doktorlarım risk aldık. Bu ameliyatta ölme durumum vardı. Şimdi çok rahat yemek yiyorum, mide bulantım, ağrım yok, sağlığıma kavuştum. Doktorlara güvendim, ölüm riskini almasaydım sonuç daha kötü olacaktı. Allah'a şükür 10 doktor hayatımı kurtardı, onlara minnettarım, çok teşekkür ederim."