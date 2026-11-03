Anasayfa
Hayat
Sağlık
Doktorlar 'masada kalırsın' deyip geri çevirdi: 10 cerrahın 6 saatlik müdahalesiyle rahatsızlığından kurtuldu

Doktorlar 'masada kalırsın' deyip geri çevirdi: 10 cerrahın 6 saatlik müdahalesiyle rahatsızlığından kurtuldu

13:37, 03/11/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Doktorlar 'masada kalırsın' deyip geri çevirdi: 10 cerrahın 6 saatlik müdahalesiyle rahatsızlığından kurtuldu

Erzincan'da karın içindeki organları besleyen ana damarı tıkanan genç, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde 10 cerrahın katıldığı riskli ameliyatla rahatsızlığından kurtuldu. Mide ve bağırsaklara kan taşıyan ana damarı tıkalı olan 28 yaşındaki Selçuk İlter, Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile genel cerrahların katıldığı 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu Selçuk İlter, "Doktorlara güvendim, ölüm riskini almasaydım sonuç daha kötü olacaktı. Allah'a şükür 10 doktor hayatımı kurtardı, onlara minnettarım, çok teşekkür ederim" dedi.

Erzincanlı 28 yaşındaki Selçuk İlter, 2 yıl önce şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.


Tetkiklerde tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) teşhisi konulan İlter, Trabzon'da tedavi görmesine rağmen şikayetlerinden kurtulamadı.


Şikayetlerinin devam etmesi üzerine İstanbul, Ankara ve Konya'da hekimlerle görüşen İlter'e ameliyatın riskli olduğu söylendi. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İlter, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç'a ulaştı.


Selçuk İlter, genel cerrahların da katıldığı değerlendirmelerin ardından ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirildi. İlter, kalp ve damar cerrahları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Dr. Kılıç ve Dr. İzzatullah Jalalzai ile genel cerrahlar Doç. Dr. Rıfat Peksöz ve Dr. Babur Salih'in de aralarında bulunduğu 10 doktor tarafından ameliyata alındı.


Yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyat sonucu tıkalı ana damarı açılan 1 çocuk babası İlter, şikayetlerinden kurtuldu.

Erzincanlı 28 yaşındaki Selçuk İlter, 2 yıl önce şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.Tetkiklerde tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) teşhisi konulan İlter, Trabzon'da tedavi görmesine rağmen şikayetlerinden kurtulamadı.Şikayetlerinin devam etmesi üzerine İstanbul, Ankara ve Konya'da hekimlerle görüşen İlter'e ameliyatın riskli olduğu söylendi. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İlter, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç'a ulaştı.Selçuk İlter, genel cerrahların da katıldığı değerlendirmelerin ardından ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirildi. İlter, kalp ve damar cerrahları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Dr. Kılıç ve Dr. İzzatullah Jalalzai ile genel cerrahlar Doç. Dr. Rıfat Peksöz ve Dr. Babur Salih'in de aralarında bulunduğu 10 doktor tarafından ameliyata alındı.Yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyat sonucu tıkalı ana damarı açılan 1 çocuk babası İlter, şikayetlerinden kurtuldu.

Kalp ve damar cerrahı Kılıç, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde ameliyatın yüksek riskli olması nedeniyle kimsenin İlter'in ameliyatını yapmak istemediğini söyledi.


Hastanın yaklaşık 3 ay önce son çare olarak kendisine ulaştığını ifade eden Kılıç, doktorların risk alarak genç hastaya yardımcı olduğunu anlattı.


Genel cerrahların ameliyatta dokuları, mideyi, bağırsakları ve karaciğeri serbestleştirdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:


"Genel cerrahlar dokuları serbestleyip aort damarını ve baypas yapacağımız yeri görünür hale getirdi. Sonra yapay damar koyduk. Ortalama 6 saat süren ve benden başka 5 kalp ve damar cerrahı ile 4 genel cerrahın geldiği ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastanın mideye, karaciğere ve bağırsaklara kan taşıyan damarı tıkalıydı, yaşam kalitesi düşmüştü. Ameliyat edilmeseydi damardaki kılcal yapılar bozulduğunda ölümcül sonuçlara neden olabilirdi."

Kalp ve damar cerrahı Kılıç, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde ameliyatın yüksek riskli olması nedeniyle kimsenin İlter'in ameliyatını yapmak istemediğini söyledi.Hastanın yaklaşık 3 ay önce son çare olarak kendisine ulaştığını ifade eden Kılıç, doktorların risk alarak genç hastaya yardımcı olduğunu anlattı.Genel cerrahların ameliyatta dokuları, mideyi, bağırsakları ve karaciğeri serbestleştirdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:"Genel cerrahlar dokuları serbestleyip aort damarını ve baypas yapacağımız yeri görünür hale getirdi. Sonra yapay damar koyduk. Ortalama 6 saat süren ve benden başka 5 kalp ve damar cerrahı ile 4 genel cerrahın geldiği ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastanın mideye, karaciğere ve bağırsaklara kan taşıyan damarı tıkalıydı, yaşam kalitesi düşmüştü. Ameliyat edilmeseydi damardaki kılcal yapılar bozulduğunda ölümcül sonuçlara neden olabilirdi."

"Sürekli birbirimizden yardım alarak ameliyatı gerçekleştirdik"


Doç. Dr. Rıfat Peksöz de kliniklerinde bu tanıyı alan hastaları kapalı yöntemle ameliyat ettiklerini söyledi.


İlter'in önceden geçirdiği ameliyat nedeniyle karnındaki bazı bölgelerin yapışık olduğunu, bunun da ameliyatı zorlaştırdığını belirten Peksöz, "Zor ve riskli bir ameliyatta ana damar bölgesine ulaşmak tecrübe gerektiriyordu. O bölgeye hakim olduğumuz için ameliyata girdik. Çok şükür, birkaç cerrah değiştirerek, sürekli birbirimizden yardım alarak ameliyatı gerçekleştirdik. Zor ama güzel oldu, sonuç beklediğimiz gibi. Biz hayati öneme sahip mide ve pankreas dokusunu açığa çıkararak kalp damar cerrahlarına baypas için uygun ortamı hazırladık." dedi.

"Sürekli birbirimizden yardım alarak ameliyatı gerçekleştirdik"Doç. Dr. Rıfat Peksöz de kliniklerinde bu tanıyı alan hastaları kapalı yöntemle ameliyat ettiklerini söyledi.İlter'in önceden geçirdiği ameliyat nedeniyle karnındaki bazı bölgelerin yapışık olduğunu, bunun da ameliyatı zorlaştırdığını belirten Peksöz, "Zor ve riskli bir ameliyatta ana damar bölgesine ulaşmak tecrübe gerektiriyordu. O bölgeye hakim olduğumuz için ameliyata girdik. Çok şükür, birkaç cerrah değiştirerek, sürekli birbirimizden yardım alarak ameliyatı gerçekleştirdik. Zor ama güzel oldu, sonuç beklediğimiz gibi. Biz hayati öneme sahip mide ve pankreas dokusunu açığa çıkararak kalp damar cerrahlarına baypas için uygun ortamı hazırladık." dedi.

"Kimse bu ameliyatı yapmak istemedi"


Selçuk İlter ise riskleri kabul etmesine rağmen kimsenin ameliyata yanaşmadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:


"İstanbul ve Ankara'da 'bu ameliyatı olursan masada kalma ihtimalin çok yüksek' diyerek ameliyat etmediler. Bütün riskleri kabul ettim ama kimse bu ameliyatı yapmak istemedi. Sonunda Yasin hoca ile görüştük. Ben ve doktorlarım risk aldık. Bu ameliyatta ölme durumum vardı. Şimdi çok rahat yemek yiyorum, mide bulantım, ağrım yok, sağlığıma kavuştum. Doktorlara güvendim, ölüm riskini almasaydım sonuç daha kötü olacaktı. Allah'a şükür 10 doktor hayatımı kurtardı, onlara minnettarım, çok teşekkür ederim."

"Kimse bu ameliyatı yapmak istemedi"Selçuk İlter ise riskleri kabul etmesine rağmen kimsenin ameliyata yanaşmadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul ve Ankara'da 'bu ameliyatı olursan masada kalma ihtimalin çok yüksek' diyerek ameliyat etmediler. Bütün riskleri kabul ettim ama kimse bu ameliyatı yapmak istemedi. Sonunda Yasin hoca ile görüştük. Ben ve doktorlarım risk aldık. Bu ameliyatta ölme durumum vardı. Şimdi çok rahat yemek yiyorum, mide bulantım, ağrım yok, sağlığıma kavuştum. Doktorlara güvendim, ölüm riskini almasaydım sonuç daha kötü olacaktı. Allah'a şükür 10 doktor hayatımı kurtardı, onlara minnettarım, çok teşekkür ederim."
Başlıklar :ErzincanSelçuk İlterErzurum
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026