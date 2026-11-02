Güzellik uğruna cilt bariyerini bozmayın
, Pazartesi04:00, 02/11/2026
Yeni Şafak
Uzmanlar, internette önerilen ürünlerin her cilde uygun olmadığını belirtti.
Sosyal medya, bilinçsiz kozmetik kullanımını artırıyor. İnternette gördükleri ürünleri deneyenlerin dermatolojik sorunlarla sağlık kuruluşlarına başvuruları artarken, özellikle peeling, serum ve cilt maskelerinin yanlış kullanımı cilt sağlığını tehdit ediyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilgen Gençler, internette önerilen ürünlerin her cilde uygun olmadığını, yanlış kullanımın cilt bariyerine zarar verdiğini söyledi. Güzellik akımlarının çocukları da etkilediğini belirten Gençler, yetişkin bakım rutinlerinin taklit edildiğini söyledi. Retinoid ve asit içeren ürünlerin çocuklarda tahrişe yol açabileceğini, nazik temizlik, nemlendirme ve güneşten korunmanın yeterli olduğunu kaydetti.
Gündem
Güzelleşmenin bedeli sağlığınız olmasın!
Hayat
Cilt kanserinde erken teşhis uyarısı
Başlıklar :CiltGüzellikBilgen Gençler