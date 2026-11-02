Güzellik uğruna cilt bariyerini bozmayın

Ağız ve diş sağlığı uzmanları uyardı: Dişlerinizden olabilirsiniz

Günlük yaşamda sıkça göz ardı edilen ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları, ilerleyen dönemlerde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığı uzmanları; ortodontik tedavilerden gömülü yirmilik dişlere, sosyal medyada popülerleşen hatalı beyazlatma yöntemlerinden tütün kullanımına kadar pek çok kritik konuyu değerlendirerek, ağız sağlığının yalnızca estetik bir unsur olmadığını, tüm vücut sağlığını doğrudan etkileyen hayati bir süreç olduğunun altını çizdi.