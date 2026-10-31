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Küresel şifa üssü Türkiye

Küresel şifa üssü Türkiye

Saliha Engin
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Küresel şifa üssü Türkiye
12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, yerli sağlık teknolojileri ve küresel sağlık tehditleri gündemiyle İstanbul’da başladı. Kurultayda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin son çeyrek asırda sağlık alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek "Dünya, pandemilerden afetlere ve iklim krizlerine kadar tarihin en hassas sağlık testlerinden geçerken Türkiye, kurduğu insan merkezli altyapıyla küresel bir şifa üssü ve güven limanı olmuştur" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da başladı. “Türk Tıp Dünyasında Üreten Sağlık: Küresel Sağlık Tehditleri Karşısında Dirençli Sağlık Sistemleri” temasıyla gerçekleştirilen kurultayın açılışı dün gerçekleştirildi. Programa yabancı ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yurt dışında yaşayan 30 Türk bilim insanı, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda davetli katıldı. Bugün tamamlanacak kurultayda sağlıkta yerli üretim, biyoteknoloji, yapay zekâ, gen ve hücre tedavileri ile küresel sağlık tehditlerine karşı ortak çalışma alanları ele alındı.

MAZLUMLARIN UMUDU OLDUK

Açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk dünyasının sahip olduğu bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve üretim gücünün ortak bir hedef doğrultusunda birleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başladı. "Dünya, pandemilerden afetlere ve iklim krizlerine kadar tarihin en hassas sağlık testlerinden geçerken Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurduğu insan merkezli altyapıyla küresel bir şifa üssü ve güven limanı olmuştur" diyen Memişoğlu, Türkiye'nin 1500'ü aşkın hastane, 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla güçlü kapasiteye sahip olduğu bilgisini verdi. Memişoğlu, şunları kaydetti: “Bugün kendi tıbbi cihazlarımızı, aşı ve ilaçlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz. Solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 18 ülkeye ulaştırıyoruz. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz, uluslararası 3 ödüle sahip kalp-akciğer makinemizi de ameliyatlarda kullanmaya başladık. Yerli ultrason cihazlarımız için üretim tesisimizi kuruyoruz, 2 yıl içinde kendi ultrasonumuzu üretmeye başlayacağız. Yerli hepatit ve suçiçeği aşılarımızı kullanıma sunduk. 8 ayrı aşı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerli CAR-T hücre tedavisini birçok hastamıza başarıyla uyguluyoruz. Şimdi bu alandaki üretim ve araştırma kapasitemizi geliştirerek kendi tedavilerimizi dünyaya sunmayı hedefliyoruz.”

FİKİRLERİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEYE HAZIRIZ

"TÜSEB aracılığıyla araştırmacılarımızı ve girişimcilerimizi destekliyoruz" bilgisini veren Memişoğlu, “Sağlık alanında bir fikriniz varsa yola çıkın. Biz, o yolda sizinle birlikte yürümeye ve fikirlerinizi ürüne dönüştürmenize destek olmaya hazırız. Fikrinizi paylaşmak için sizi 'uretensaglik.gov.tr' adresindeki portalımıza davet ediyorum” çağrısı yaptı.

TÜSEB’den 3 bin 500 projeye destek

  • TÜSEB Başkanı Umut Kervan, destekledikleri proje sayısının 3 bin 500’e ulaştığını, yalnızca bu yıl 5 bin 400 proje başvurusu aldıklarını açıkladı. Akademik değerlendirme süreçlerinde yaklaşık 23 bin akademisyenin görev aldığını aktaran Kervan, sağlık alanındaki fikirlerin ürüne dönüşmesini sağlamak amacıyla kurulan Üreten Sağlık Portalı’nın nisandan bu yana 10 bin kullanıcıya ulaştığını ifade etti. Bu yıl 55 stratejik ürün geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kervan, 2 yıl içinde yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranına sahip ultrason cihazı üretmeyi planladıklarını kaydetti. 1 yıl içinde 22 klinik çalışmanın hayata geçirildiği bilgisini veren Kervan, Abdi İbrahim ile kanser tedavisinde kullanılabilecek bir molekül üzerinde çalışıldığını da kaydetti. Kurultayda erken kanser tanısı ve özel tedavilere yönelik yerli teknoloji projeleri de tanıtıldı.

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Başlıklar :TıpsağlıkKemal Memişoğlu
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