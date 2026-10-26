İyileşmeyen dil yarası kanser çıktı: Doktorlar 10 saatlik ameliyatla yeni bir dil oluşturdu
Dil kanseri nedeniyle dilinin yarısı alınan 68 yaşındaki Dursun Aydın'ın eksik kalan dil dokusu, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilen yaklaşık 10 saatlik ameliyatla mikrocerrahi yöntemi kullanılarak yeniden yapılandırıldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan "Hastamızın uyluk bölgesinden aldığımız damarlı dokuyu dilin eksik olan kısmına uygun şekilde şekillendirdik ve damarlarını boyun bölgesindeki damarlara bağladık. Böylece o bölgeye sağlıklı kan dolaşımı olan yeni bir doku kazandırdık" dedi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dilindeki yaranın uzun süre iyileşmemesi ve giderek büyümesi üzerine doktora başvuran Aydın'ın biyopsi sonucunda dil kanseri olduğu belirlendi.
Ameliyatın ardından konuşma ve yutma fonksiyonları korunan Aydın'ın tedavisine radyoterapi ve kemoterapiyle devam edildi.
Hastanın başka bir merkezde alınan biyopsi sonucunda kanser tanısı aldığını vurgulayan Zeybek, şunları kaydetti:
"Orijinalinden ayırt edilemeyecek bir dil oluşturduk"
Zeybek, ameliyatın ardından hastanın yaklaşık 7 gün hastanede takip edildiğini ve patoloji sonucuna göre ek tedavilerin planlandığını belirtti.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan da dil kanseri nedeniyle hastanın dilinin yarısının alındığını vurgulayarak, eksik kalan dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle tamamladıklarını kaydetti.
Özkan, hastanın dilinin yarısının Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümü tarafından çıkarıldığını ifade ederek, "Biz de plastik cerrahi olarak eksik kalan kısmı tamamlamak ve hastamızın yutma ve konuşma fonksiyonlarını mümkün olduğunca korumak için devreye girdik. Hastamızın uyluk bölgesinden aldığımız damarlı dokuyu dilin eksik olan kısmına uygun şekilde şekillendirdik ve damarlarını boyun bölgesindeki damarlara bağladık. Böylece o bölgeye sağlıklı kan dolaşımı olan yeni bir doku kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.
Nakledilen dokunun zamanla ağız içindeki dokulara uyum sağlayarak doğal dile yakın bir görünüm kazandığını belirten Özkan, dokunun renginin de ağız içindeki mukozaya benzer hale geldiğini aktardı.