Yemekten sonra uyku bastırıyorsa dikkat: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çözümü açıkladı salatanın içine 1 yemek kaşığı koymak yetiyor

Öğle veya akşam yemeklerinden sonra üzerinize aniden bir ağırlık çöküyor ve karşı konulmaz bir uyku hali bastırıyorsa, vücudunuzda sinsi bir kan şekeri dalgalanması yaşanıyor olabilir. Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin zirvesinde yer alan sirkenin kan şekeri üzerindeki şaşırtıcı etkisi, bilim dünyasının ve uzmanların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı öğünlerin ardından yaşanan ani şeker dalgalanmalarını durdurmak, her evde bulunan bu basit malzemeyle gerçekten mümkün olabilir mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son noktayı koydu. İşte detaylar.