Gezegen Diyeti uzun yaşamın anahtarı mı?

Bir dönem popüler olan diyetlerin yerini yenileri alırken, artık beslenme yalnızca kilo vermekle sınırlı kalmıyor. Son yıllarda gündeme gelen Gezegen Diyeti (Planetary Health Diet), hem insan sağlığını desteklemeyi hem de doğayı korumayı hedefliyor. Bu diyet, kırmızı et tüketimini sınırlandırıp bitkisel besinlere ağırlık vererek gıda üretiminin çevreye verdiği zararı azaltmayı hedefliyor. Böylece sera gazı salımının düşürülmesi, su kaynaklarının korunması ve tarım arazilerinin daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Bilimsel araştırmalar da bu beslenme modelinin sağlık üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

Faydaları kanıtlanmış değil

Peki, Gezegen Diyeti gerçekten söylendiği kadar faydalı mı? Uzman Diyetisyen Hümeyra Mutlu anlattı: İngiltere'de 205 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, bilim insanları Gezegen Diyeti'ne uyum ile kandaki biyolojik göstergeler arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Sonuçlar dikkat çekici. Beslenme modeliyle ilişkili 163 protein ve 37 metabolit belirlendi. Bu biyolojik göstergelerden oluşturulan profiller, çeşitli kronik hastalıkların gelişme riski ve tahmini yaşam süresiyle ilişkili bulundu. Özellikle bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, inflamasyon ve yağ metabolizmasıyla ilgili biyolojik süreçler ön plana çıktı. Burada önemli bir ayrıntı var. Araştırma, Gezegen Diyeti’nin hastalıkları kesin olarak önlediğini veya doğrudan ömrü uzattığını kanıtlamıyor.

Gezegen Diyeti nedir?

Adı yeni ve karmaşık bir beslenme programını çağrıştırsa da aslında temelinde oldukça tanıdık bir yaklaşım var: Daha çok bitkisel besin, daha az işlenmiş gıda, yeterli ve dengeli protein tüketimi.

EAT-Lancet Komisyonu tarafından geliştirilen bu model; sebzeleri, meyveleri, tam tahılları, kuru baklagilleri ve yağlı tohumları beslenmenin merkezine yerleştiriyor. Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırırken balık, yumurta ve süt ürünlerini tamamen yasaklamıyor.

Yani amaç herkesi vejetaryen yapmak değil, bitkisel besinlerin ağırlıkta olduğu daha dengeli bir sofra oluşturmak.

Aslında Anadolu mutfağındaki mercimek çorbası, zeytinyağlı sebzeler, bulgur pilavı, kuru fasulye ve mevsim salataları bu yaklaşımın günlük hayatımıza ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bir diyetisyen olarak sağlıklı beslenmenin yalnızca kalori hesaplamak, kilo vermek ya da belirli besinleri yasaklamak olmadığını düşünüyorum. Asıl hedef, yaşam boyu sürdürülebilecek ve vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beslenme düzeni oluşturmak.

Gezegen Diyeti bize bu bakış açısını biraz daha genişletmeyi öneriyor.

Hümeyra Mutlu

Sofranızda 5 küçük alışkanlık

Haftada en az iki ana öğünde kuru baklagillere yer açın. Mercimek, nohut ve fasulye; bitkisel protein, posa ve çeşitli mineraller açısından değerli seçeneklerdir. Etin yer aldığı bazı öğünleri baklagillerle değiştirmek hem beslenme çeşitliliğini artırır hem de çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir. Tabağınızın yarısını sebzelerle doldurun. Farklı renklerde ve mevsiminde sebzeler tüketmeye çalışın. Çeşitlilik, farklı vitaminlerin ve antioksidan bileşiklerin beslenmeye dahil edilmesini kolaylaştırır. Beyaz ekmek ve pirinç yerine tam tahılları daha sık tercih edin. Bulgur, yulaf ve tam tahıllı ekmek gibi seçenekler posa alımını artırarak bağırsak sağlığını ve kan şekeri kontrolünü destekleyebilir. Kırmızı eti azaltın, proteini çeşitlendirin. Her gün et tüketmek zorunda değilsiniz. Haftalık beslenmenizde kuru baklagiller, balık, yumurta ve uygun miktarlarda diğer protein kaynaklarına dönüşümlü olarak yer verin. Özellikle sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş etleri sınırlandırın. Yalnızca ne yediğinize değil, ne kadarını israf ettiğinize de dikkat edin. İhtiyacınız kadar alışveriş yapmak, mevsim ürünlerini tercih etmek ve artan yemekleri güvenli koşullarda değerlendirmek sürdürülebilir beslenmenin önemli bir parçasıdır.

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