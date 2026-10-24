Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin üç tutuklama
18:25, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:46, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Madendeki grizu patlaması sonucu üç işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen ve iç kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklandı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki bir özel madende dün grizu patlaması meydana geldi.
Patlama sonucu Cengizhan Bükrübaş (25), Recep Çolakoğlu (45) ve Murat Kaya (38) hayatını kaybetti, beş işçi de yaralandı.
Olayın ardından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gözaltı talimatı verilen üç isim tutuklandı
Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi. 3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Üç isim bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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