Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin üç tutuklama

Bakan Gürlek duyurdu: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı faili meçhul olayın aydınlatıldığını açıkladı. Yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller, teknik incelemeler ve tanık beyanlarıyla sonuca ulaşıldığını belirten Bakan Gürlek, "Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.