Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle grizu patlaması yaşandı. Patlamanın meydana gelmesinin ardından yapılan acil ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi hızla yönlendirildi.

Ekipler, maden ocağında mahsur kalan ve yaralanan işçilere ulaşmak için zaman kaybetmeden çalışma başlattı.





2 işçi hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi sürüyor

Olay yerinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk tespitlerde, patlama esnasında ocakta bulunan 2 maden işçisinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tedavi altına alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu'dan açıklama: 2 işçimiz entübe edildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'taki madende grizu patlaması hakkından son durumu açıkladı.

"Ocakta toplam 8 kişi olduğu belirlendi. 2 can kaybımız, 5 yaralımız var. 1 işçinin ise madende olduğu belirlendi. Durumu ağır olan yaralılar Ankara'ya sevk edilicek."

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.

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