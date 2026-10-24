Zonguldak’ta maden faciasında gözaltı sayısı 3’e yükseldi
11:24, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme müdürü M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Gündem
Zonguldak'taki maden faciasının ardından Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı
Gündem
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var