Zonguldak'taki maden faciasının ardından Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya diplomasi mesajı: En çetin ihtilaflarda dahi bir kapı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na videomesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız." dedi.