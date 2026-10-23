Zonguldak'taki maden faciasının ardından Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı
14:28, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:36, 23/10/2026, Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen işçiler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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