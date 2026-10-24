Günlük alışkanlıklar sinir sistemini zorluyor

Bilgisayar ve telefon kullanımının yaygınlaşması, sinir sıkışmasına bağlı şikayetleri de beraberinde getiriyor. Ellerde uyuşma, karıncalanma ve elektriklenme hissiyle ortaya çıkan rahatsızlık, ilerleyen vakalarda kas kaybına kadar gidebiliyor.

Uzmanlar uyarıyor

Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan, özellikle gece uykudan uyandıran ve giderek artan şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ayhan, dirsek büküldüğünde küçük ve yüzük parmağında uyuşma, elde güçsüzlük ve sık sık eşya düşürmenin sinir sıkışmasına işaret edebileceğini söyledi.

EMG normal çıksa da şikayetler sürebilir

Sinir sıkışmasının değerlendirilmesinde kullanılan EMG testinin her durumda tek başına yeterli olmayabileceğini belirten Ayhan, test sonucu normal olsa da şikayetlerin devam edebileceğine dikkat çekti. Tanıda belirtilerin dağılımı, süresi ve muayene bulgularının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İhmal edilen uyuşma kas kaybına yol açabilir

Başlangıçta gelip geçen uyuşma ve karıncalanma, sinir üzerindeki baskının sürmesiyle kalıcı hale gelebiliyor. İleri vakalarda his kaybı, kavrama gücünde azalma ve el kaslarında erime görülebiliyor. Ayhan, kaslarda belirgin erime oluştuğunda siniri rahatlatan tedavilerin kaybedilen gücü tamamen geri getiremeyebileceği uyarısında bulundu.

Her uyuşma sinir sıkışması değil

Diyabet, hormonal hastalıklar, gebelik ve tekrarlayan hareketler sinir sıkışması riskini artırabiliyor. Boyun kaynaklı sorunlar ile eklem ve tendon rahatsızlıkları da benzer belirtilere neden olabiliyor.

Tedavinin sıkışmanın yeri ve hasarın derecesine göre belirlendiğini aktaran Ayhan, hafif vakalarda hareketlerin düzenlenmesi ve atel kullanımının yeterli olabileceğini, ilerleyici güç kaybında ise ameliyatın gündeme gelebileceğini ifade etti.

Erken teşhis önemli

Ayhan, gece uykudan uyandıran, tekrarlayan, giderek artan veya güçsüzlüğün eşlik ettiği şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek erken değerlendirmenin kalıcı fonksiyon kaybını önlemede önem taşıdığını kaydetti.

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