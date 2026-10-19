Yaşlanmayı durduruyor ömrü yüzde 14 uzatıyor: Harvard dünyayı heyecanlandıran keşfi duyurdu

Yapay zeka ile biyolojik yaş ölçümü

Araştırma ekibi, hücrelerin genetik ifadelerini analiz ederek gerçek biyolojik yaşlarını nokta atışı tespit edebilen yapay zeka destekli yeni bir algoritma geliştirdi. İnsan derisinden alınan ve farklı yaş gruplarına ait olan hücreler üzerinde yapılan testlerde, bu genin aktif hale getirilmesiyle hücrelerin hızla daha genç bir yaş skoruna gerilediği gözlemlendi. Bu sayede hücrelerdeki hasarlı yaşlanma süreci durduruldu, protein dengesi sağlandı ve yaşlılığa bağlı kronik iltihaplanmaların önüne geçildi.