Yaşlanmayı durduruyor ömrü yüzde 14 uzatıyor: Harvard dünyayı heyecanlandıran keşfi duyurdu
Tüm dünyayı heyecanlandıran ve tıp tarihinde yeni bir sayfa açan o tarihi gelişme Harvard Üniversitesi'nden geldi. Yüzyıllardır insanoğlunun en büyük hayali olan genç kalmanın sırrı, genetik kodların derinliklerinde çözülmüş olabilir. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran çığır açıcı bu keşif, biyolojik saati adeta geriye sarıyor. Hücrelerin işleyişini kanser riski taşımadan yeniden programlayarak yaşlanma sürecini durduran devrim niteliğindeki yeni gen tedavisi, şimdiden uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını araladı. İşte detaylar
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, hücrelerin biyolojik saatini geri çevirmeyi başaran ve yaşlanma sürecini durduran devrim niteliğinde bir gen keşfetti. Nature Aging dergisinde yayımlanan bu çığır açıcı çalışma, hücrelerin genetik işleyişini değiştirerek daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.
Kanser riski olmadan gençleşme dönemi
Bilim dünyası uzun süredir hücreleri gençleştirmenin yollarını arasa da, uygulanan önceki genetik tedavilerde hücre kimliğinin kaybolması ve kanser riskinin artması en büyük engellerden biriydi. Harvard Wyss Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bu tehlikeli yan etkileri ortadan kaldıran yeni bir yöntem geliştirdi.
Hücrenin orijinal yapısını ve kimliğini bozmadan onu gençlik evresine döndüren SRSF1 adlı genin, yaşlanmayı durdurmada kilit rol oynadığı kanıtlandı. Araştırmanın başyazarlarından Alex Plesa, hücreyi gençleştirmek ile hücre kimliğini korumak arasındaki o ince çizgiyi SRSF1 geni sayesinde aşmayı başardıklarını vurguluyor.
Yapay zeka ile biyolojik yaş ölçümü
Araştırma ekibi, hücrelerin genetik ifadelerini analiz ederek gerçek biyolojik yaşlarını nokta atışı tespit edebilen yapay zeka destekli yeni bir algoritma geliştirdi. İnsan derisinden alınan ve farklı yaş gruplarına ait olan hücreler üzerinde yapılan testlerde, bu genin aktif hale getirilmesiyle hücrelerin hızla daha genç bir yaş skoruna gerilediği gözlemlendi. Bu sayede hücrelerdeki hasarlı yaşlanma süreci durduruldu, protein dengesi sağlandı ve yaşlılığa bağlı kronik iltihaplanmaların önüne geçildi.
Farelerde ömrü yüzde 14 uzattı
Laboratuvar ortamında elde edilen bu başarılı sonuçlar, canlı organizmalar üzerinde de test edildi. Özel bir taşıyıcı virüs aracılığıyla SRSF1 geni yaşlı farelerin karaciğerine aktarıldığında, yaşlanma hızının ciddi oranda yavaşladığı ve deneklerin ortalama ömürlerinin yüzde 14 oranında uzadığı kaydedildi.
Harvard Tıp Fakültesi Genetik Profesörü George Church, bu keşfin sadece laboratuvar sınırlarında kalmayacağını, organ veya dokuya özel gen terapileriyle insan ömrünü uzatacak klinik tedaviler için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor.
Bilim adamları şimdi, bu devrimsel yöntemi tüm vücuda uygulanabilecek bir gençlik terapisine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.