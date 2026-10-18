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Grip ilacı deyip geçmeyin!

Grip ilacı deyip geçmeyin!

04:00, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Grip ilacı deyip geçmeyin!
Bayram Doğan

Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini hafifletmek için kullanılan ilaçlar, bilinçsiz tüketildiğinde kalp, karaciğer ve böbrek sağlığını tehdit edebiliyor.

Kombine ilaçların farklı etken maddeler içerdiğini belirten Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan, özellikle birden fazla grip ilacının birlikte kullanılmasına karşı uyardı.

KALP VE KARACİĞERİ ETKİLİYOR

Doğan, “Kişi, kullandığı ilk ilacın üzerine başka bir grip ilacı aldığında aynı etken maddeyi farkında olmadan tekrar alabilir. Bu durum, ilaç dozunun tehlikeli seviyelere çıkmasına neden olabilir. Daha fazla ilaç kullanmak, daha hızlı iyileşmek anlamına gelmez” dedi. Grip ilaçlarının kalp, karaciğer ve böbrek üzerindeki etkilerine değinen Doğan, şunları söyledi: “Bazı burun açıcı ilaçlar, özellikle psödoefedrin içeren ürünler, tansiyonu yükseltebilir ve kalp atışlarını hızlandırabilir. Bu nedenle hipertansiyonu veya kalp hastalığı olan kişiler bu tür ilaçları doktoruna danışmadan kullanmamalıdır.” Karaciğer sağlığı açısından da uyarıda bulunan Doğan, “Parasetamol, ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak pek çok grip ilacının içinde bulunur. Aynı maddeyi içeren iki farklı ürünün birlikte kullanılması, günlük toplam dozun farkında olmadan aşılmasına yol açabilir. Aşırı parasetamol alımı ciddi karaciğer hasarına neden olabilir” diye konuştu.

PROSTAT HASTALARI DİKKAT ETMELİ

Grip ilaçlarının prostat hastalarında idrar yapma güçlüğüne yol açabileceği konusunda uyaran Doğan, “Özellikle iyi huylu prostat büyümesi bulunan erkeklerde bazı soğuk algınlığı ilaçları, idrar yapmayı zorlaştırabilir. Bazı antihistaminikler ve burun açıcı ilaçlar mesane çıkışındaki direnci artırabilir veya mesanenin kasılmasını etkileyebilir” dedi. İdrar akımında zayıflama, idrarı başlatmada güçlük ve tamamen idrar yapamama görülebileceğini belirten Doğan, “Bu durumda beklemeden hastaneye başvurulmalı” uyarısında bulundu. Doğan, özellikle kronik hastalığı bulunanların ilaç kullanmadan önce hekimlerine danışması gerektiğini belirtti.


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Başlıklar :toplumsağlıkgripilaç
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