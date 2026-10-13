Bebeklerde RSV tehlikesi: Ateş olmasa bile bu belirtilere dikkat

“Yetişkinlerde veya büyük çocuklarda hafif seyreden bir enfeksiyonun yakın temas yoluyla bebeklere taşınabilir. Bir yetişkinin hafif burun akıntısıyla geçirdiği enfeksiyon, küçük bir bebekte aynı şekilde seyretmeyebilir. Virüs solunum yoluyla, yakın temasla ve kirlenmiş yüzeyler aracılığıyla bulaşabilir. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin bebeklerle yakın temastan kaçınması, el hijyenine dikkat edilmesi ve bebeğin bulunduğu ortamın havalandırılması önemlidir. Bebekleri ağır RSV hastalığına karşı korumak için uzun etkili antikor uygulamalarından yararlanılabilir. Halk arasında ‘RSV aşısı’ olarak anılan bu uygulama klasik bir aşı değildir. Aşılar bağışıklık sisteminin kendi koruyucu yanıtını oluşturmasını sağlar. Burada sözünü ettiğimiz uygulama ise bebeğe RSV’ye karşı hazır koruyucu antikor verilmesidir. Uzun etkili antikor, tek dozla en az beş ay süren bir koruma sağlayarak RSV sezonunda ağır hastalık riskini azaltmayı amaçlar. Hedef, özellikle ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarını ve bunlara bağlı hastaneye yatışları azaltmaktır”