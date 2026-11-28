Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın görüntüsü ve sesi, yapay zekâ kullanılarak taklit edildi.

Doktorun görüntüleri sahte tedavi ürünlerinin pazarlanmasında kullanılırken, Özkaya konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Sahte reklam videolarında doktorlar öneri yapıyormuş gibi gösteriliyor

Yapay zekâ teknolojisinin kötüye kullanılmasıyla hazırlanan sahte reklam videoları, vatandaşları sağlık konusunda yanlış yönlendirme riski taşıyor.

Doktorların görüntüleri ve orijinal sesleri taklit edilerek hazırlanan videolarda, gerçekte tavsiye etmedikleri ürünler onlar tarafından öneriliyormuş gibi gösteriliyor.

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Özkaya’nın görüntüsü ve sesi de yapay zekâ kullanılarak, bir ilacın akciğerlerde tüm hastalıkları ortadan kaldırdığı yönünde gösterildi.

IHA Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bilgisayar başında sahte reklam videolarında görüntüsünün yapay zekâyla kullanılmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Özkaya’dan yapay zekâ uyarısı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkaya, yapay zekâ ve internet aramalarının hastalıklar hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılması gerektiğini söyledi.

Özkaya, şöyle devam etti: "Yapay zekâ ve internet aramalarını sadece hastalığınız hakkında bilgi edinmek için kullanmanızı öneriyoruz. Ancak ne yazık ki yapay zekâ ve internet çoğu zaman hastalığın tanı ve tedavisinde karar verici olarak kullanılıyor. Bu çok tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Sanal ortamdaki her bilgi ve yorum doğru olmayabilir. Mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz"

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IHA Kronik öksürüğe 2 haftada kalıcı tedavi vaat eden sahte reklamda, doktor görüntüsü ve sesi taklit edilerek sahte tedavi ürünleri pazarlanıyor.

Doktorun orijinal sesi kullanılıyor

Dolandırıcıların doktorların görüntü ve seslerini taklit ederek vatandaşları sahte tedavi ürünlerine yönlendirdiğine dikkat çeken Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok doktorun ve tanınmış kişinin görüntüleri, fotoğrafları ve videoları kullanılarak, özellikle son zamanlarda orijinal sesleri de eklenerek halk sahte tedavilere yönlendiriliyor. Bunun asıl tehlikesi ise doktorunuzun orijinal sesinin kullanılması. Telefonda doktorunuzun sesini kullanarak bu sahte ürünleri satın almanız veya hayati öneme sahip ilaçlarınızı bırakmanız söylenebilir. Mutlaka doktorunuz ile yüz yüze görüşmenizi öneriyoruz"

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