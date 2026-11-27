30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde poliklinik hizmeti verilmeye başlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız koordinesinde hummalı bir çalışma var. Son günlere yaklaştıkça iyice heyecanlanıyoruz. Bütün kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyemiz, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatları ile ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bunlarla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Bu devasa sağlık kampüsünün önemli bir kısmını parça parça açma konusunda planlamalar yaptık. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında İl Müdürlüğümüzün koordinesinde inşallah 30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü’ne poliklinik hizmetleri verilmek üzere başlangıç yapacağız. Bin yataklı devasa bir sağlık tesisinin tam teşekküllü hale gelmesi biraz vakit alacak. O yüzden ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları poliklinik hizmetleri ile işe başlıyoruz. Bundan sonra bir program dahilinde peyder peyder amacımız Şubat-Mart başına kadar bu işlerin tamamen bitirilip hastanemizin tam teşekküllü olarak hizmete verilebilmesi için takiplerimiz ve yoğun çabalarımız devam edecek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.